Patty Pravo, icona della musica italiana, annuncia un’originale iniziativa: presentare il suo nuovo album attraverso una serie di performance all’interno di musei e istituzioni culturali. L’annuncio, diffuso il 16 febbraio 2026, dà il via a un tour che unirà la musica alle arti visive in contesti esclusivi di grande pregio storico e artistico. La cantante sottolinea l’importanza di questo progetto con la dichiarazione: “Siamo tutti opere”, a significare la fratellanza tra pubblico, artisti e luoghi d’arte.

Il progetto coinvolgerà alcuni tra i musei più importanti d’Italia, con il dettaglio delle singole tappe che sarà comunicato successivamente.

Patty Pravo afferma che l’idea nasce dalla volontà di avvicinare il pubblico non solo al suo ultimo lavoro musicale ma anche all’esperienza diretta di alcuni tra i luoghi simbolo dell’arte italiana. Secondo Pravo, “ogni museo è una storia a sé, ogni performance sarà diversa e dedicata al rapporto tra la musica, le opere esposte e il pubblico presente”. L’iniziativa prevede esibizioni ideate specificamente per ciascun luogo, creando eventi unici e non replicabili fuori dal contesto museale.

Il rapporto tra musica e musei nell’esperienza artistica di Patty Pravo

La scelta di Patty Pravo di presentare un album nei musei prosegue nella sua ricerca artistica, spesso orientata a contaminare diversi linguaggi e spazi.

Pur non essendo la prima musicista a portare la musica nei musei, Pravo evidenzia come “ogni artista sia, a suo modo, un’opera vivente” e come lo spazio del museo, solitamente dedicato alle arti visive, possa diventare contenitore di esperienze sonore e performative. Questa impostazione consente allo spettatore di vivere il museo non solo come contenitore di oggetti ma come luogo di incontri e stimoli creativi.

Anche altre istituzioni culturali italiane hanno recentemente sperimentato la collaborazione tra mondi sonori e spazi museali, attestando un interesse crescente verso forme di fruizione multidisciplinare. La presenza di Patty Pravo si inserisce in questo contesto, contribuendo a consolidarlo e ad ampliare il pubblico dei musei coinvolti.

I musei italiani: spazi per nuove forme di spettacolo

Il sistema museale italiano, con le sue oltre 4.800 strutture pubbliche e private sparse sul territorio, accoglie annualmente milioni di visitatori e si caratterizza per la varietà e l’eccellenza delle sue collezioni. Molti musei hanno progressivamente aperto a eventi artistici e musicali fuori dai programmi tradizionali, puntando a rinnovare l’offerta per coinvolgere fasce di pubblico sempre più ampie e diversificate. L’iniziativa promossa da Patty Pravo conferma questa tendenza, proponendo incontri nei quali l’arte visiva dialoga con la musica in progetti site-specific.

I dettagli sulle tappe del tour, sulle collaborazioni specifiche con musei e sulle modalità di partecipazione saranno annunciati prossimamente. L’iniziativa si inserisce tra le principali novità della stagione musicale e artistica italiana, aprendo a un dialogo profondo tra le varie forme espressive.