“Per sempre si” è il brano di Sal Da Vinci presentato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, portando sul palco dell’Ariston una dichiarazione d’amore intensa e melodica. La canzone si distingue per un messaggio di promessa eterna e romanticismo, in un equilibrio tra tradizione pop partenopea e sonorità moderne.

Testo nuova canzone Sal Da Vinci

Il testo di “Per sempre si” si sviluppa come un racconto d’amore che parte da un incontro quasi casuale e arriva alla promessa definitiva. Non è solo una canzone romantica, ma una vera narrazione di crescita di coppia.

Fin dai primi versi – quando l’artista ricorda che “è cominciato tutto quanto dal principio” – emerge l’idea di un amore nato in modo semplice, quasi inaspettato. L’immagine di lui che da sconosciuto diventa “un re dal cuore innamorato” introduce una trasformazione simbolica: l’amore cambia la percezione di sé e dell’altro.

Un altro passaggio centrale è quello in cui si parla di aver “superato tutte le difficoltà”. Qui il testo sottolinea un concetto chiave: un sentimento autentico si misura nelle prove affrontate insieme. Non è un amore idealizzato o fragile, ma un legame che si rafforza nelle salite più ripide.

Il ritornello ruota attorno all’espressione “sarà per sempre sì”, frase semplice ma potentissima.

Quel “sì” diventa il simbolo della scelta consapevole, della promessa che contiene un’intera vita futura. Non è soltanto il sì del matrimonio, ma il sì quotidiano che due persone si rinnovano nel tempo.

Particolarmente significativo è il finale in dialetto napoletano, con l’espressione “sarrà pe sempe sì”: una chiusura che rafforza le radici identitarie di Sal Da Vinci e dona autenticità emotiva al brano. Il dialetto aggiunge calore, intimità e un senso di appartenenza culturale che rende il messaggio ancora più sentito.

IL TESTO:

È cominciato tutto quanto dal principio

Io che per te ero solo un uomo sconosciuto

Poi diventato un re dal cuore innamorato

Tu una regina ora vestita in bianco sposa

Abbiamo sognato figli in una grande casa

E superato tutte le difficoltà

Perché un amore, non è amore per la vita

Se non ha affrontato la più ripida salita

E si accenderà la musica

E qui ti aspetterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre sì

So bene che è una grande incognita il futuro

Ma insieme a te non mi spaventerà perché

Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro

Litigare e far l’amore poi che male c’è

E si accenderà la musica

Per te io canterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre

Sì, soltanto sì

Per questi giorni

E mille altri ancora

Un semplice sì

L’eternità è dentro una parola

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Accussì

Sarrà pe sempe sì

Significato del brano: Il valore del “Sì”

La canzone di Sal Da Vinci celebra la promessa più grande che si possa fare nella vita: quel “sì” che unisce due anime per sempre.

Secondo quanto dichiarato dall’artista, il pezzo racconta la gioia di una coppia che, dopo aver affrontato insieme sfide e ostacoli, sceglie consapevolmente di progettare un futuro insieme, con figli, casa e amore duraturo.

Il “sì” diventa simbolo non solo di matrimonio, ma di fiducia reciproca, impegno, e desiderio di camminare mano nella mano, senza paura dell’incognita del futuro.

Chi è Sal Da Vinci? Un ritorno all’Ariston

Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, è un cantautore e attore italiano di origini italo-americane. Nato a New York nel 1969 durante una tournée del padre, artista anche lui, Da Vinci è tornato al Festival di Sanremo per la seconda volta dopo la sua partecipazione nel 2009 con il brano Non riesco a farti innamorare, che ottenne il terzo posto.

La sua carriera attraversa musica, teatro, cinema e televisione, con numerose collaborazioni e successi nazionali, facendo di lui una figura apprezzata nel panorama artistico italiano.

Curiosità su “Per sempre sì” a Sanremo 2026

Sal Da Vinci dedica la sua esibizione anche a Vincenzo D’Agostino, paroliere scomparso di recente e collaboratore di nomi iconici come Gigi D’Alessio. Nella serata delle cover del Festival, Sal Da Vinci duetterà con Michele Zarrillo interpretando la celebre canzone Cinque Giorni.

Perché è un brano da ascoltare

Per sempre sì è più di una canzone romantica: è un invito a riflettere sul significato profondo dell’impegno, sulla forza dell’amore che resiste alle difficoltà e sulla bellezza di scegliere qualcuno ogni giorno. Con una struttura melodica semplice ma immediata, il brano entra nella memoria degli ascoltatori già dal primo ascolto, catturando cuore e sentimenti.