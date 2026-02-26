“Per sempre si” è il brano di Sal Da Vinci presentato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, portando sul palco dell’Ariston una dichiarazione d’amore intensa e melodica. La canzone si distingue per un messaggio di promessa eterna e romanticismo, in un equilibrio tra tradizione pop partenopea e sonorità moderne.
Testo nuova canzone Sal Da Vinci
Il testo di “Per sempre si” si sviluppa come un racconto d’amore che parte da un incontro quasi casuale e arriva alla promessa definitiva. Non è solo una canzone romantica, ma una vera narrazione di crescita di coppia.
Fin dai primi versi – quando l’artista ricorda che “è cominciato tutto quanto dal principio” – emerge l’idea di un amore nato in modo semplice, quasi inaspettato. L’immagine di lui che da sconosciuto diventa “un re dal cuore innamorato” introduce una trasformazione simbolica: l’amore cambia la percezione di sé e dell’altro.
Un altro passaggio centrale è quello in cui si parla di aver “superato tutte le difficoltà”. Qui il testo sottolinea un concetto chiave: un sentimento autentico si misura nelle prove affrontate insieme. Non è un amore idealizzato o fragile, ma un legame che si rafforza nelle salite più ripide.
Il ritornello ruota attorno all’espressione “sarà per sempre sì”, frase semplice ma potentissima.
Quel “sì” diventa il simbolo della scelta consapevole, della promessa che contiene un’intera vita futura. Non è soltanto il sì del matrimonio, ma il sì quotidiano che due persone si rinnovano nel tempo.
Particolarmente significativo è il finale in dialetto napoletano, con l’espressione “sarrà pe sempe sì”: una chiusura che rafforza le radici identitarie di Sal Da Vinci e dona autenticità emotiva al brano. Il dialetto aggiunge calore, intimità e un senso di appartenenza culturale che rende il messaggio ancora più sentito.
IL TESTO:
È cominciato tutto quanto dal principio
Io che per te ero solo un uomo sconosciuto
Poi diventato un re dal cuore innamorato
Tu una regina ora vestita in bianco sposa
Abbiamo sognato figli in una grande casa
E superato tutte le difficoltà
Perché un amore, non è amore per la vita
Se non ha affrontato la più ripida salita
E si accenderà la musica
E qui ti aspetterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Da qui
Sarà per sempre sì
So bene che è una grande incognita il futuro
Ma insieme a te non mi spaventerà perché
Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro
Litigare e far l’amore poi che male c’è
E si accenderà la musica
Per te io canterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Da qui
Sarà per sempre
Sì, soltanto sì
Per questi giorni
E mille altri ancora
Un semplice sì
L’eternità è dentro una parola
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Accussì
Sarrà pe sempe sì
Significato del brano: Il valore del “Sì”
La canzone di Sal Da Vinci celebra la promessa più grande che si possa fare nella vita: quel “sì” che unisce due anime per sempre.
Secondo quanto dichiarato dall’artista, il pezzo racconta la gioia di una coppia che, dopo aver affrontato insieme sfide e ostacoli, sceglie consapevolmente di progettare un futuro insieme, con figli, casa e amore duraturo.
Il “sì” diventa simbolo non solo di matrimonio, ma di fiducia reciproca, impegno, e desiderio di camminare mano nella mano, senza paura dell’incognita del futuro.
Chi è Sal Da Vinci? Un ritorno all’Ariston
Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, è un cantautore e attore italiano di origini italo-americane. Nato a New York nel 1969 durante una tournée del padre, artista anche lui, Da Vinci è tornato al Festival di Sanremo per la seconda volta dopo la sua partecipazione nel 2009 con il brano Non riesco a farti innamorare, che ottenne il terzo posto.
La sua carriera attraversa musica, teatro, cinema e televisione, con numerose collaborazioni e successi nazionali, facendo di lui una figura apprezzata nel panorama artistico italiano.
Curiosità su “Per sempre sì” a Sanremo 2026
Sal Da Vinci dedica la sua esibizione anche a Vincenzo D’Agostino, paroliere scomparso di recente e collaboratore di nomi iconici come Gigi D’Alessio. Nella serata delle cover del Festival, Sal Da Vinci duetterà con Michele Zarrillo interpretando la celebre canzone Cinque Giorni.
Perché è un brano da ascoltare
Per sempre sì è più di una canzone romantica: è un invito a riflettere sul significato profondo dell’impegno, sulla forza dell’amore che resiste alle difficoltà e sulla bellezza di scegliere qualcuno ogni giorno. Con una struttura melodica semplice ma immediata, il brano entra nella memoria degli ascoltatori già dal primo ascolto, catturando cuore e sentimenti.