Andrea Pezzi, imprenditore e conduttore, ha partecipato al Festival Internazionale di Teatro di Roma, intervenendo sull'importanza di un ritorno all'umano come risposta all'attuale crisi delle democrazie occidentali. Pezzi ha evidenziato come la crescente digitalizzazione e la perdita di senso dell'educazione contribuiscano a fenomeni di isolamento e sfiducia collettiva. “Si deve tornare rapidamente all’essenza dell’umano, alla relazione, alla scuola intesa come comunità viva e reale. Solo così – ha affermato – è possibile arrestare il declino che sta minando le basi delle democrazie liberali”.

Il suo intervento è stato accolto con attenzione.

Nel corso del suo contributo, Pezzi ha esaminato criticamente i problemi della società moderna, segnata dalla tecnologia. Se da un lato essa amplia le possibilità di informazione e connessione, dall’altro indebolisce il tessuto relazionale “reale” e la capacità di ascolto reciproco. Ha posto particolare enfasi sul ruolo della scuola, che dovrebbe tornare a essere comunità, luogo di dialogo, scambio e crescita personale, non soltanto trasmissione di saperi ma ambiente di maturazione collettiva. Secondo Pezzi, la crisi delle democrazie è quindi anche crisi educativa e sociale, e la risposta va cercata nella valorizzazione della persona all’interno di una comunità attiva e consapevole.

Il festival e il dibattito sulla cultura democratica

L’intervento di Andrea Pezzi si inserisce nel più ampio ciclo di incontri e spettacoli del Festival Internazionale di Teatro, evento annuale che si svolge in alcuni dei principali teatri di Roma e mira a favorire il dialogo tra arte, società e istituzioni. Riconosciuto come uno dei principali appuntamenti europei nel suo genere, il festival offre ogni anno performance, conferenze e tavole rotonde su temi di grande attualità, coinvolgendo personalità del mondo culturale italiano e internazionale. L’edizione del 2026 si distingue per l’attenzione riservata ai temi della cittadinanza attiva, della crisi della rappresentanza politica e della necessità di spazi comuni per la crescita democratica, sottolineando come il teatro possa essere luogo privilegiato di incontro e riflessione civile.

Durante le giornate del festival, ospiti e relatori hanno affrontato nodi cruciali della contemporaneità, mettendo in luce la funzione della cultura come strumento per rafforzare il tessuto civile e il senso di appartenenza. L’intervento di Pezzi si colloca quindi in un percorso che vede il teatro e l’arte come laboratori di sperimentazione e punti di partenza per un rinnovato senso della comunità e della democrazia. Il Festival Internazionale di Teatro rappresenta, nel panorama romano e nazionale, un’occasione significativa per favorire il dialogo fra generazioni e sensibilità diverse attraverso il linguaggio universale della scena.

Storia e rilevanza del Festival Internazionale di Teatro di Roma

Istituito alla fine degli anni Settanta, il Festival Internazionale di Teatro di Roma si è consolidato nel tempo come uno dei principali appuntamenti dedicati alle arti performative in Italia e in Europa. Ospita ogni anno compagnie, artisti e pensatori provenienti da numerosi Paesi e, grazie alla collaborazione con enti pubblici e privati, promuove una riflessione costante sul futuro della cultura teatrale e sulla sua funzione all’interno delle società contemporanee. Accanto alle rappresentazioni sceniche, il programma prevede laboratori, workshop e incontri con autori ed esperti, offrendo al pubblico opportunità di partecipazione diretta e confronto su temi quali democrazia, identità, cittadinanza e trasformazione.

Le edizioni più recenti hanno visto una progressiva apertura verso nuove forme drammaturgiche e una forte attenzione ai processi sociali che attraversano il continente europeo. Attraverso collaborazioni con le principali istituzioni culturali della capitale, il festival promuove inoltre percorsi di formazione per giovani artisti e spettatori, ribadendo la centralità del teatro come spazio di crescita individuale e collettiva. L’appuntamento romano rappresenta così una tappa fondamentale nel calendario degli eventi dedicati alle arti sceniche e un’occasione per ripensare, attraverso il dialogo e il confronto, i valori fondamentali della convivenza democratica.