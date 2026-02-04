Il film “Il falsario”, disponibile su Netflix dal 23 gennaio e diretto da Stefano Lodovichi, porta sullo schermo la figura enigmatica di Antonio Giuseppe Chichiarelli, noto come Tony o Toni della Duchessa. Artista e falsario attivo nella Roma degli anni Settanta e Ottanta, il personaggio è interpretato da Pietro Castellitto. L'attore dà vita a una figura avventurosa e imperfetta, che si discosta dalla verità storica per incarnare lo spirito di un’epoca complessa e affascinante.

Un ritratto tra finzione e realtà

Il film trae libera ispirazione dal libro “Il falsario di Stato.

Uno spaccato noir della Roma degli anni di piombo”, scritto da Nicola Biondo e Massimo Veneziani. La pellicola presenta un Toni che giunge a Roma dalla provincia con l'aspirazione di diventare artista, ma che si ritrova presto coinvolto in falsificazioni d'arte, intrighi criminali e manipolazioni politiche. Il regista invita a una visione che “dimentica la verità per un attimo”, proponendo un personaggio che, pur avendo poco a che fare con le informazioni storiche disponibili, diventa una potente metafora del periodo narrato.

Tra Banda della Magliana, Brigate Rosse e misteri italiani

Nella realtà, Chichiarelli fu arrestato più volte. Fu in carcere che conobbe Danilo Abbruciati, futuro leader della Banda della Magliana, entrando così in contatto con ambienti criminali, mafiosi e persino con i servizi segreti.

Il suo nome è emerso in relazione al comunicato numero 7 delle Brigate Rosse, quello che annunciava la presunta esecuzione di Aldo Moro e il nascondiglio del corpo nel lago della Duchessa. Il film ricostruisce questo contesto storico con toni noir e avventurosi, intrecciando arte, potere e segreti.

Un’epoca raccontata con stile

La pellicola ricrea la Roma degli anni di piombo attraverso uno stile visivo che evoca il cinema d’epoca. Elementi come zoom, pellicola e macchina a spalla si accompagnano a musiche e brani originali del periodo. Toni emerge come un personaggio guascone e irrisolto, capace di incarnare il vitalismo e l’ambizione di un tempo in cui i giovani credevano di poter cambiare la storia, in netto contrasto con la rassegnazione dei giorni nostri.

Chi è Antonio “Tony” Chichiarelli

Antonio Giuseppe Chichiarelli nacque nel 1948 in provincia dell’Aquila. La sua figura di artista e falsario si intreccia con attività criminali, falsificazioni d’arte e misteriosi legami con la Banda della Magliana, le Brigate Rosse e i servizi segreti. Il suo ruolo nel caso Moro e in altri eventi rimane avvolto nel mistero, configurandosi come una figura affascinante e controversa della storia italiana.