Gabriele Pignotta firma, dirige e interpreta la commedia Ti sposo ma non troppo, in scena al Teatro Sistina di Roma fino al 15 febbraio. Lo spettacolo, già trasposto sul grande schermo nel 2014, affronta con ironia e profondità le relazioni sentimentali dei quarantenni, tra tradimenti, crisi e desiderio di rinascita, in un’epoca in cui l’amore sembra durare quanto un reel.

Un romanticismo che resiste

Pignotta si definisce “un cavaliere delle emozioni” e sottolinea come, nonostante l’era dei social e del business, resti fedele a un romanticismo autentico fatto di incontro, innamoramento, struggimento e godimento.

La pièce mescola commedia e riflessione, utilizzando l’ironia come antidolorifico, per raccontare la complessità dei sentimenti contemporanei.

Quattro vite in crisi e un futuro shakespeariano

La commedia segue le vicende di quattro personaggi over quaranta: Andrea (interpretata da Vanessa Incontrada), madre tradita; Luca (lo stesso Pignotta), fisioterapista divorziato alle prese con app di incontri; Carlotta e Andrea (Siddharta Prestinari e Fabio Avaro), una coppia in crisi dopo quindici anni di matrimonio. Tra gaffe, risate e momenti di verità, emerge la domanda fondamentale: siamo diventati inadatti a costruire relazioni stabili o l’amore richiede un’evoluzione personale che fatichiamo ad affrontare?

Il successo al Sistina prosegue con una tournée nei principali teatri italiani. Inoltre, Pignotta annuncia un nuovo progetto: la messa in scena de La Commedia degli errori di Shakespeare, proposta dal produttore Walter Mramor del Centro di Produzione Artisti Associati.

Gabriele Pignotta: autore, regista e attore

