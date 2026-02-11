Il regista Harry Lighton presenta Pillion, una commedia romantica gay a tema BDSM, in arrivo in Italia dal 12 febbraio con distribuzione di I Wonder Pictures. Il titolo, termine inglese che indica il posto del passeggero su una motocicletta e, nello slang dei bikers, rinvia al concetto di sottomissione, riflette con precisione l’essenza narrativa del film. Sullo sfondo, la relazione tra Ray, interpretato da Alexander Skarsgård, carismatico leader di un gruppo di bikers gay, e Colin, un trentenne timido e introverso interpretato da Harry Melling, che vive con genitori iperprotettivi.

I due si incontrano per caso in un pub e, dopo un iniziale incontro sessuale, avviano una relazione nei ruoli rispettivi di "padrone" e devoto sottomesso, in uno sviluppo che mescola esplicitamente erotismo, humour, dramma e tenerezza.

Pillion ha già ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui premi ai Gotham Awards e ai British Independent Film Awards, e ha ricevuto tre nomination ai Bafta, tra cui quella per la migliore sceneggiatura adattata, dopo aver vinto il premio Un Certain Regard per la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes 2025. Nel film, ciascuna scena di BDSM si basa sul consenso reciproco tra i protagonisti, Ray e Colin, e diventa il motore del loro legame emotivo. La decisione di collocare l’uscita italiana in tempo per San Valentino è accompagnata da proiezioni speciali in diverse città, seguite da collegamenti video con Lighton e Melling, offrendo al pubblico un’esperienza partecipativa.

Produzione e contesto del film

Pillion è un adattamento libero del romanzo Box Hill dello scrittore britannico Adam Mars‑Jones. Il film ha debuttato nel 2025 nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes, dove si è aggiudicato il premio per la migliore sceneggiatura. In seguito ha riscosso ampio successo ai Gotham Awards e ai British Independent Film Awards, conquistando numerosi riconoscimenti e ottenendo tre nomination ai British Academy Film Awards. In Italia, I Wonder Pictures ha scelto di arricchire l’esperienza d’uscita con eventi speciali e collegamenti con il regista e gli attori protagonisti.

Origini, ambientazione e cast

La storia è ambientata in Inghilterra e ruota attorno a Colin, ventisettenne introverso che vive con i genitori, e Ray, dominante ed enigmatico leader di una gang di motociclisti gay.

Dopo l’incontro in un pub, Colin viene introdotto in una relazione 24/7 basata sulla dominazione e sottomissione: cucina, pulisce, dorme per terra, obbedisce agli ordini e, in cambio, vive un rapporto sessuale intenso e controllato, che lo porta a partecipare alle dinamiche della gang, fino a sottoporsi a un cambiamento fisico quale la rasatura del capo. Il cammino emotivo di Colin attraversa sfide personali, tra cui la sofferenza per la malattia terminale della madre e il confronto con le aspettative familiari, fino a una maggiore consapevolezza della propria identità e dei propri limiti.

La trama culmina nel delicato equilibrio tra amore e dinamiche di potere, fino al confronto con la scomparsa di Ray e alla progressiva ricostruzione di Colin, che intraprende una nuova ricerca di sé mediante relazioni consapevoli. Lighton ha creato una storia che intreccia passione, quesiti interiori e crescita emotiva, anche grazie al coinvolgimento diretto del mondo biker e BDSM, garantendo autenticità visiva e narrativa.