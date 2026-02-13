Rai Cultura inaugura una rinnovata collaborazione con Umbria Jazz, presentando la nuova serie delle “Poke Stories” dedicate a Umbria Jazz Winter 2025-26. La serie andrà in onda da lunedì sedici a venerdì venti febbraio, dopo mezzanotte su Rai 5. Si tratta di cinque brevi appuntamenti, descritti dalla nota ufficiale della Rai come pillole musicali, che esplorano il mondo notturno della rassegna umbra. Attraverso interviste e concerti, le puntate sveleranno gli aspetti più inediti dell’evento, mostrando anche i luoghi che fanno da cornice a questa manifestazione, ormai consolidata nel panorama musicale invernale italiano da circa un decennio.

Il programma delle puntate

La serie prenderà il via lunedì con “3 Together”: un concerto per tre pianoforti che vedrà protagonisti Stefano Bollani, Dado Moroni e Danilo Rea sul palco di Umbria Jazz Winter, in un omaggio a Oscar Peterson nel centenario della sua nascita. Martedì sarà la volta di “All Together Swing”, con le esibizioni di Ray Gelato & The Giants e Conosci mia Cugina?. Mercoledì, “Old and New Jazz” presenterà la cantante inglese Emma Smith, alla sua prima apparizione a Umbria Jazz, e Pepper Legacy, progetto del sassofonista Gaspare Pasini. Giovedì, la puntata intitolata “Rhythm and Jazz” sarà dedicata ai gruppi Accordi Disaccordi e Lovesick. La settimana si concluderà venerdì con Fabrizio Bosso, uno dei trombettisti più apprezzati dal pubblico.

Bosso, che torna a Umbria Jazz Winter con quattro concerti (tra cui un tributo a Ornette Coleman con Rosario Giuliani, lo Spiritual Trio e il suo quartetto), condividerà la sua passione per lo strumento, che lo accompagna fin dall’infanzia. La serie è frutto del lavoro di Alessandra Greca, con la scrittura di Alessandra Urbani e Alessandra Di Marco, la consulenza di Claudio Rizzo e la regia di Graziano Paiella.

Umbria Jazz Winter: un festival diffuso

Umbria Jazz Winter si tiene annualmente a Orvieto durante la settimana di Capodanno. Questa manifestazione rappresenta una ramificazione invernale del principale Umbria Jazz Festival, nato nel 1973 a Perugia e fondato da Carlo Pagnotta. Umbria Jazz Winter è attivo dal 1993 e si caratterizza per le sue esibizioni diffuse nel centro storico della città.

I concerti si svolgono in luoghi prestigiosi come il Teatro Mancinelli, il Palazzo del Capitano del Popolo, il Teatro del Carmine, il Museo Emilio Greco e il Palazzo dei Sette. Nel corso degli anni, il festival si è affermato come un appuntamento di riferimento nel panorama europeo del jazz invernale.

Ogni edizione di Umbria Jazz Winter a Orvieto ospita oltre novanta eventi, con la partecipazione di circa venticinque band e centocinquanta artisti distribuiti su sei palchi. Le sedi principali includono il Palazzo del Popolo (Sala Expo, Sala dei Quattrocento), il Teatro Mancinelli, il Museo Emilio Greco, il Teatro del Carmine e il Palazzo dei Sette. L’evento prevede anche animazione diffusa per le vie del centro e un coro gospel che si esibisce al Duomo nel pomeriggio di Capodanno, offrendo un’esperienza che unisce musica, socialità, storia, artigianato e alta qualità culturale.

Un racconto immersivo tra musica e territorio

Il formato delle “pillole” in Poke Stories offre uno sguardo ritmato e condensato sull’anima del festival, dando spazio sia alla dimensione creativa dei protagonisti sia alla narrazione dei luoghi e del contesto urbano unico di Orvieto. La regia di Graziano Paiella, già autore di altri episodi della serie Poke Stories, adotta un approccio diretto e immersivo, in linea con la proposta di Rai per la cultura contemporanea. L’attenzione a momenti specifici, come il tributo a Oscar Peterson o la performance di Emma Smith, arricchisce la memoria visiva e narrativa del festival, rendendola accessibile anche a chi non frequenta abitualmente il mondo del jazz.

La docu-serie contribuisce così a rafforzare il legame tra il servizio pubblico radiotelevisivo e un festival che funge da vetrina significativa per l’Umbria, coniugando musica, storia, cultura e attrattività turistica.