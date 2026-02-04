Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) è protagonista a Pechino, presso il Capital Museum, con la mostra internazionale "Pompei. Un'eterna scoperta". Questo evento rappresenta un importante progetto di collaborazione culturale tra Italia e Cina. La mostra, aperta al pubblico dal 4 febbraio fino al 10 ottobre, offre ai visitatori cinesi una selezione di circa cinquanta reperti provenienti dalle collezioni del MANN e dagli scavi di Pompei. Tra questi, statue, affreschi, oggetti di uso quotidiano e preziosi elementi architettonici narrano la vita, l’arte e la cultura della città vesuviana.

L’iniziativa coinvolge, oltre al MANN, il Ministero della Cultura italiano, l’Ambasciata d’Italia in Cina e l’Istituto italiano di Cultura di Pechino, in stretta collaborazione con le autorità museali cinesi. Il progetto si configura tra le più significative attività di promozione dei beni culturali italiani all’estero, con il sostegno della partecipazione dell’ambasciatore italiano Massimo Ambrosetti e delle principali istituzioni culturali cinesi.

L’esposizione: temi e reperti in mostra

Il percorso espositivo si articola attorno ad aree tematiche fondamentali: la vita quotidiana nella Pompei antica, i riti religiosi, l’arte domestica e pubblica, i commerci e le influenze del Mediterraneo. Tra i reperti di maggior rilievo figurano statue in marmo, mosaici e affreschi staccati dalle domus pompeiane.

Non mancano oggetti di uso comune come utensili, vasellame ed elementi di arredo, che permettono di ricostruire la quotidianità degli abitanti della città distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

Questa esposizione è stata concepita come un “ponte” culturale e scientifico tra Napoli e Pechino, arricchita da iniziative parallele di approfondimento e laboratori didattici rivolti anche ai giovani visitatori del Capital Museum. La mostra si inserisce nell’azione continuativa di valorizzazione che il MANN promuove dal 2016, attraverso importanti esposizioni temporanee sia all’estero che in Italia.

Il MANN, le collezioni e il ruolo internazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è una delle principali istituzioni museali italiane nel settore dell’archeologia classica.

Fondato alla fine del XVIII secolo, custodisce oltre 3.000 oggetti provenienti principalmente dalle aree vesuviane (Pompei, Ercolano, Stabia) e rappresenta un punto di riferimento scientifico per studiosi a livello globale. Il MANN è noto anche per le sue collaborazioni internazionali e le numerose mostre che hanno diffuso le testimonianze dell’antichità campana in molte città.

Il Capital Museum di Pechino, sede della mostra, è tra i più rilevanti musei nella capitale cinese, specializzato nella presentazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico nazionale e internazionale. Le mostre del museo attraggono annualmente milioni di visitatori, confermando il suo ruolo di ponte tra le culture.

L’evento rappresenta quindi non solo una vetrina straordinaria per il patrimonio italiano, ma anche un momento di incontro diretto tra due tra le civiltà più antiche e influenti dell’area euroasiatica.