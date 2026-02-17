Petr Popelka è atteso per il suo debutto alla guida dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel febbraio 2026. L’evento si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. L’arrivo del direttore ceco segna un momento significativo per la stagione sinfonica romana, che prosegue nell’accogliere personalità di spicco della scena musicale internazionale.

Popelka, originario di Praga, si è affermato negli ultimi anni come una figura di rilievo tra i direttori europei emergenti. Dopo un’esperienza come contrabbassista nei Wiener Philharmoniker, ha intrapreso una notevole carriera nella direzione d’orchestra, collaborando con importanti ensemble in Europa.

Il suo debutto a Roma è considerato un appuntamento di rilievo sia per il pubblico che per la compagine orchestrale.

Il percorso artistico di Petr Popelka

Petr Popelka si distingue per la versatilità e la profondità delle sue interpretazioni, che abbracciano il vasto repertorio sinfonico e le opere del Novecento. La sua esperienza con orchestre di primo piano e la sua formazione internazionale lo hanno reso un ospite invitato in numerose stagioni concertistiche di prestigio. Il debutto con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia rappresenta una nuova tappa nel suo percorso artistico, confermando l’attenzione della storica istituzione romana verso i protagonisti della scena musicale europea.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: tradizione e innovazione

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fondata nel 1585, è una delle istituzioni musicali più antiche e prestigiose d’Europa. Dal 2002, la sua sede è l’Auditorium Parco della Musica, un complesso progettato da Renzo Piano che si è rapidamente affermato come un centro nevralgico della vita musicale romana, apprezzato per l’eccellente acustica e la capacità di ospitare grandi eventi. La stagione dell’Accademia propone un cartellone ricco, che include i più importanti direttori e solisti, promuovendo sia il repertorio sinfonico classico sia la musica contemporanea. Nel corso degli anni, l’istituzione ha rafforzato i legami con i maggiori protagonisti della scena internazionale, consolidando una tradizione di apertura e sperimentazione.

Questa linea programmatica si riflette nella scelta di proporre sia i capolavori del classicismo e romanticismo, sia opere di autori contemporanei e prime esecuzioni assolute. L’arrivo di Popelka si inserisce in questo contesto, evidenziando l’attenzione verso i nuovi talenti del panorama sinfonico europeo.