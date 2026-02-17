Il Premio internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione “Biagio Agnes” si configura come uno dei principali riconoscimenti italiani dedicati ai professionisti del settore. Ogni anno, una giuria di spicco seleziona figure che si sono distinte per il loro contributo nei diversi ambiti del giornalismo, della televisione, della divulgazione e della comunicazione creativa.

Un appuntamento di rilievo per il settore

Tradizionalmente ospitato a Roma, il Premio Biagio Agnes riunisce giornalisti, autori, conduttori e professionisti capaci di raccontare la realtà con rigore, passione e innovazione.

L’evento assume un’importanza particolare per riflettere sull’essenzialità della libertà di stampa, della qualità dell’informazione e della pluralità dei linguaggi nel panorama mediatico contemporaneo.

Valori e missione del premio

Il riconoscimento mira a valorizzare l’impegno di chi opera in contesti differenti, dalla carta stampata al digitale, dalla televisione alla fiction, premiando la capacità di narrare con profondità e chiarezza. La composizione della giuria, formata da autorevoli figure del giornalismo e della comunicazione, sottolinea l’importanza attribuita alla selezione dei vincitori e alla promozione dei valori fondanti del premio.

Il Premio Biagio Agnes si conferma un punto di riferimento per il settore, incentivando l’eccellenza e l’innovazione nel mondo dell’informazione e della comunicazione.