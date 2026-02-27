Les Ballets de Monte‑Carlo inaugurano la rassegna Parma Danza al Teatro Regio di Parma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 20.30 con «Roméo et Juliette» di Sergej Prokof’ev. La rappresentazione vedrà in scena la coreografia di Jean‑Christophe Maillot, con Juliette Klein nel ruolo di Giulietta e Francesco Resch in quello di Romeo. Le scenografie sono firmate da Ernest Pignon‑Ernest, mentre i costumi sono di Jérôme Kaplan.

La rilettura coreografica di Maillot: una prospettiva introspettiva

La proposta coreografica di Maillot evita di parafrasare il capolavoro shakespeariano, proponendo una rilettura originale incentrata sulla figura di Frate Lorenzo.

Quest'ultimo, «sconvolto e tormentato», rivive in un lungo flash‑back la catena di eventi che, pur nati da un intento benevolo, conducono tragicamente alla morte dei due amanti. La tragedia emerge non come scontro sociale o conflitto d’onore tra Capuleti e Montecchi, ma come un dramma quasi fortuito che travolge due giovani attratti più dai giochi dell’amore che da quelli dell’odio. Da questa visione prende vita una coreografia che scardina i codici più tradizionali della danza accademica, pur conservandone slancio, energia e grazia senza tempo, creando un dialogo tra vocabolario classico e sintassi contemporanea, al crocevia di molteplici discipline artistiche.

Jean‑Christophe Maillot, già direttore artistico di Les Ballets de Monte‑Carlo, presentò questa versione nel 1996 all’Opéra de Monte‑Carlo.

La scelta di porre al centro la figura di Frate Lorenzo offre una chiave interpretativa originale rispetto alla drammaturgia shakespeariana tradizionale: il racconto si sviluppa come un lungo flashback interiore di un uomo tormentato, che si interroga su come si sia potuto arrivare a una tragedia tanto devastante. Questo approccio rivoluziona la narrazione convenzionale, spostando il fulcro della rappresentazione sulla dimensione psicologica e spirituale del dramma.

Scenografie, costumi e luci concorrono a modellare questo universo teatrale: Ernest Pignon‑Ernest costruisce scenicamente l’introspezione del monaco; Jérôme Kaplan veste i protagonisti secondo una sensibilità che accosta tradizione e modernità; Dominique Drillot orchestra le luci per attraversare le diverse tonalità emotive fino alla resa finale.

Insieme definiscono un immaginario in grado di accompagnare il pubblico nel percorso interiore del coreografo.

Les Ballets de Monte‑Carlo a Parma: un’occasione di dialogo culturale

La presenza della compagnia monegasca a Parma rafforza i legami tra il Teatro Regio e le grandi realtà europee della danza. Fondata sotto l’egida di S.A.R. la Principessa di Hannover e guidata da Maillot, la compagnia è conosciuta per un repertorio caratterizzato dalla fusione tra tradizione e modernità. Il balletto «Roméo et Juliette» è riconosciuto come uno dei titoli iconici di Maillot, presente nel repertorio di numerose produzioni internazionali.

La scelta di Parma come tappa per questa loro proposta rinnova la vocazione del Regio come spazio dialogante fra le arti e le istituzioni culturali europee, offrendo al pubblico una performance raffinata e riflessiva, capace di unire bellezza, profondità e stratificazione emotiva.

In conclusione, l’appuntamento del 28 febbraio conferma Parma come centro dinamico della danza contemporanea, offrendo uno sguardo nuovo su un classico senza tempo, attraverso una regia coreografica pensata non solo per il corpo, ma per la mente e per l’anima.