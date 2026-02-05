Il cinema internazionale sta accarezzando l'idea di dare un seguito a Bohemian Rhapsody, l'opera biografica sui Queen che nel 2018 ha dominato il botteghino mondiale e i premi Oscar. Voci provenienti dagli Stati Uniti suggeriscono che la 20th Century Studios stia studiando un nuovo capitolo, sebbene manchino ancora annunci formali. Quel che è certo finora è che i biopic sulle band sono stati negli ultimi anni un prodotto di successo.

Le indiscrezioni sul sequel

Le voci di corridoio si concentrano su alcuni punti chiave. Il film potrebbe focalizzarsi sul periodo finale della vita della star Freddie Mercury, coprendo l'arco temporale che va dalla scoperta dell'Aids nel 1988 fino al suo decesso nel 1991.

Rispetto al tono celebrativo del predecessore, la narrazione diventerebbe per fotza di cose più cruda e sofferta.

Come protagonista, nei panni di Mercury, potrebbe esserci Rami Malek, che sarebbe in lizza per riprendere il ruolo che gli è valso la statuetta dell'Academy alcuni anni fa.

Tra le speculazioni più intriganti poo spicca il nome di David Fincher, anche se non ci sono conferme ufficiali sul suo coinvolgimento.

Il punto di vista di Brian May e dei Queen

Sul versante dei diretti interessati, il chitarrista Brian May ha ammesso che il gruppo ha effettivamente valutato l'ipotesi di proseguire con una nuova pelicola, andando oltre il l racconto del film del 2018, che arrivava al Live Aid del 1985, e concentrandosi di più sull'ultimo periodo e sulla malattia di Freddie Mercury.

Tuttavia, il chitarrista è stato categorico: la produzione riceverà il via libera solo in presenza di un testo narrativo d'eccellenza, che al momento non sembra essere ancora stato finalizzato. Già nel 2019, il regista di videoclip Rudi Dolezal aveva accennato a discussioni interne tra il management e la band riguardo a questa possibilità. Per ora però non ci sono annunci formali o indizi molto forti in tale direzione.

L'eventuale ritorno dei Queen sul grande schermo dunque si inserisce in un filone estremamente florido per il genere biografico musicale. Recentemente, l'industria ha visto fiorire progetti su icone come Bob Dylan e Bruce Springsteen. E inoltre sono in cantiere pellicole attesissime su Michael Jackson (interpretato dal nipote Jafaar) e su Joni Mitchell, che dovrebbe avere il volto di Meryl Streep.