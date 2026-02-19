Raf torna a Sanremo dopo undici anni con “Ora e per sempre”, un brano autobiografico nato tra le mura domestiche e scritto insieme al figlio Samuele. Il titolo trae ispirazione da un biglietto matrimoniale del 1996, ritrovato per caso, sul quale il cantautore aveva sostituito la frase “finché morte non vi separi” con “ora e per sempre”. Il testo narra la storia di due giovani innamorati alla fine degli anni Ottanta, un percorso segnato da cambiamenti personali e sociali, ma illuminato da un barlume di speranza: “quando il sole sorgerà ci troverà ancora insieme”.

Il rapporto con il figlio emerge come elemento centrale, un intreccio di tensioni e complicità, mentre Raf riflette sul valore del successo rispetto alla vittoria: “Meglio avere successo che vincere Sanremo. Vincere è bello ma non è sinonimo di carriera”.

Un duetto anni Ottanta e una visione critica dell’Eurovision

Per la serata dedicata alle cover, Raf proporrà “The Riddle” di Nik Kershaw insieme ai The Kolors. La loro interpretazione sarà una rivisitazione pop, con un ritmo che richiama il reggaeton, ma senza tradire l’essenza originale del brano. Sul fronte Eurovision, l’artista esprime una posizione netta: non parteciperebbe, definendo il contest un “baraccone spesso kitsch” e sottolineando come non si addica al suo stile.

Inoltre, cita le polemiche legate alla presenza di Israele, affermando di non essere convinto di andarci, anche per ragioni politiche.

Il valore dell’amore e della famiglia

Il legame con la moglie Gabriella emerge con forza, delineando una coppia solida che celebra la quotidianità e la condivisione, come il rito della cena in famiglia. Il brano riflette questa intimità, raccontando un amore capace di resistere al tempo e alle difficoltà. Raf osserva che oggi molti artisti portano sul palco storie familiari, poiché “non abbiamo più pudore nel mostrare lati intimi” e forse c’è un bisogno crescente di ricordare l’esistenza di rapporti autentici e duraturi.