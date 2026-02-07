La XXXVII edizione del Ravenna Festival, in programma nel 2026, avrà come tema centrale la figura di San Francesco d’Assisi. L’evento, uno dei principali appuntamenti culturali italiani, si svolgerà a Ravenna dal 5 maggio al 12 luglio 2026 e riunirà oltre cinquanta appuntamenti tra musica, teatro, danza e incontri pubblici, con la direzione artistica di Cristina Mazzavillani Muti. Questa scelta sottolinea l’attenzione del festival verso i grandi temi civili e spirituali che hanno segnato la storia e l’identità italiana. Come dichiarato dalla direttrice Muti, “la figura di Francesco d’Assisi rappresenta una luce guida nelle difficoltà e nel dialogo tra popoli”.

Il cartellone prevede la partecipazione di artisti internazionali, compagnie teatrali e orchestre, con produzioni originali ispirate alla vita e al messaggio di San Francesco. Tra gli eventi di rilievo sono previste rappresentazioni musicali in luoghi simbolici, quali la Basilica di San Francesco e altri spazi storici della città, creando un dialogo tra arte e spiritualità. Una sezione speciale sarà dedicata ai giovani compositori e interpreti, invitati a confrontarsi con la figura francescana attraverso nuove opere, anche con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Oltre agli spettacoli, il festival proporrà conferenze, seminari e incontri di approfondimento con storici, artisti e religiosi, evidenziando la contemporaneità del messaggio francescano.

Ravenna Festival: un punto di riferimento per la cultura tra identità e dialogo

Il Ravenna Festival si è affermato a partire dalla sua fondazione nel 1990 come palcoscenico di eccellenza per la musica, il teatro e la danza a livello internazionale. L’edizione 2026 prosegue la linea che ha visto negli ultimi anni temi come “Pace”, “Accoglienza” e “Dialogo fra popoli”, rafforzando il ruolo di Ravenna come città di crocevia culturale e spirituale. Particolarmente significativo è il contributo offerto dai suoi principali promotori, tra cui la Fondazione Ravenna Manifestazioni, che dal 1989 cura l’organizzazione dell’evento, e la stretta collaborazione istituzionale con il Comune di Ravenna.

L’attenzione a San Francesco d’Assisi nel 2026 si inserisce nel solco delle celebrazioni nazionali che, negli ultimi anni, hanno visto numerosi progetti volti a riscoprire le radici spirituali italiane.

Il festival proporrà infatti itinerari culturali e musicali che valorizzano i luoghi storici della città, dalla Basilica di San Vitale alla Biblioteca Classense, passando per il Teatro Alighieri. Grazie all’ampia partecipazione di pubblico – circa 30.000 spettatori nel 2023 – il Ravenna Festival si conferma catalizzatore di interesse oltre i confini regionali.

San Francesco d’Assisi, la sua eredità e la presenza nel cartellone del festival

San Francesco d’Assisi, canonizzato nel 1228, è tra le figure più iconiche della storia italiana, venerato come patrono d’Italia e simbolo di semplicità, dialogo e rispetto verso il creato. La sua influenza attraversa secoli di storia e ha ispirato musicisti, scrittori e artisti di tutto il mondo.

Il Ravenna Festival 2026 offrirà dunque l’occasione per approfondire la sua opera e il suo messaggio universale grazie a produzioni teatrali, concerti e progetti multidisciplinari dedicati al santo umbro. Particolare attenzione sarà riservata ai linguaggi contemporanei e all’interazione fra generazioni, con laboratori rivolti alle scuole e momenti di confronto aperti alla città.

Accanto al programma principale, il festival ospiterà residenze artistiche e progetti speciali in collaborazione con realtà ecclesiastiche e laiche, sottolineando il valore del dialogo tra comunità diverse. Questa impostazione culturale attira ogni anno artisti di fama e visitatori da tutta Europa, rafforzando il legame tra Ravenna, la sua storia millenaria e le grandi questioni del presente. In questo modo, la XXXVII edizione del Ravenna Festival contribuirà a rinnovare e diffondere il patrimonio immateriale legato a San Francesco e al pensiero francescano nella società contemporanea.