Il 2 febbraio 2026 è uscito “AS3”, romanzo di Valerio Callieri pubblicato da Fandango Libri. L'opera, nata da un laboratorio di scrittura tenuto nel carcere di Rebibbia, raccoglie il significato profondo dell'espressione di Sandro Pertini: “Bisogna saper lottare senza paura e senza speranza”. Questa citazione funge da virata per una riflessione sull'esistenza dentro e oltre le mura del carcere.

Il romanzo segue tre detenute nella sezione di Alta Sicurezza di Rebibbia. Attraverso la condivisione di racconti ed emozioni, cercano di dare un senso alla propria vita, sospesa tra passato, presente e futuro.

Anna, un'ex trafficante internazionale di cocaina, ha perso ogni cosa, inclusa la figlia Veronica, che si allontana perché la madre non riconosce i propri crimini. Monica, ex rapinatrice, appare cinica e rabbiosa, ma porta con sé il peso di abusi e la paura che il figlio possa ripercorrere le sue scelte. Virginia, donna romanì salvata da bambina da una vita di incatenamenti, vede nello spazio del confronto un'opportunità per diventare più forte, soprattutto ora che sta per uscire. Tutto questo si sviluppa sotto lo sguardo attento e imperfetto di un'educatrice che affronta una scelta di carriera e di vita, trovando nella “stanza della socialità” di Rebibbia il luogo della propria riflessione.

Il romanzo si arricchisce di riferimenti letterari e culturali, con citazioni da "Anna Karenina" di Lev Tolstoj, "Antigone" di Sofocle e persino da Giovanni Falcone.

Questi rimandi suggeriscono che non è sempre possibile tracciare una linea netta tra bene e male. È proprio ritrovando un'umanità condivisa che si possono superare barriere invalicabili, fino a stabilire un vero contatto dentro e fuori le mura.

Il carcere come spazio di scrittura e riflessione

Scrivere nasce qui come invito a restituire voce e umanità. Il laboratorio di scrittura condotto da Callieri nella sezione di Alta Sicurezza di Rebibbia offre strumenti per riflettere su sé stessi, comunicare fragilità e speranze, e ricongiungersi idealmente a un'esistenza pubblica e relazionale. Il carcere non è solo prigione, ma uno spazio da cui ripartire, dove mettere in gioco voci spesso inascoltate.

Rebibbia: un contesto per la rigenerazione

Il carcere di Rebibbia, complesso penitenziario romano di grande dimensione, ha ospitato negli anni diverse iniziative culturali e di reinserimento sociale. L'esperienza del laboratorio di Callieri si inserisce in una tradizione più ampia che vede nella scrittura un mezzo per contrastare l'isolamento e favorire consapevolezza critica. Tali pratiche trovano eco anche in altri contesti europei e italiani, dove la scrittura in carcere è riconosciuta come strumento di rigenerazione individuale e collettiva.

La letteratura contemporanea italiana offre esempi in cui la voce del carcere diventa materia narrativa, ricucendo confini tra soggettività separate. In questo solco, “AS3” si inserisce con coerenza e forza, proseguendo un percorso culturale fatto di parole che attraversano muri e restituiscono dignità.

Le protagoniste di Callieri, con le loro storie dissonanti e profonde, entrano nel panorama dei romanzi che mettono l'esperienza carceraria al centro dell'esplorazione umana, offrendo complessità e speranza anche quando questa sembra assente.