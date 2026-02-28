Anfols, l’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico‑Sinfoniche, ha risposto con fermezza alle accuse di immobilismo mosse da Slc‑Cgil, Fistel‑Cisl, Uilcom‑Uil e Fials‑Cisal riguardo al rinnovo del contratto nazionale di lavoro triennale 2022‑2024. In una lettera ufficiale indirizzata ai sindacati, Anfols respinge l’accusa di stallo, rivendicando il proprio impegno nell’elaborazione di una bozza contrattuale articolata. Questa proposta tiene conto delle osservazioni della Corte dei Conti e delle esigenze evolutive organizzative e gestionali delle Fondazioni.

Nella missiva, si sottolinea che una parte rilevante delle questioni sollevate attiene a profili di natura legislativa e di competenza istituzionale, che esulano dal perimetro diretto del confronto tra le parti sindacali e datoriali. Anfols attribuisce tuttavia la responsabilità dei ritardi ai sindacati stessi, la cui posizione unitaria non sarebbe ancora emersa, impedendo un concreto avanzamento della trattativa. L’associazione ribadisce infine la piena disponibilità a proseguire il confronto in modo continuo e costruttivo, pur in un quadro di incertezza sugli stanziamenti economici destinati al rinnovo.

Il quadro contrattuale e le tensioni attuali

Questa posizione emerge nel contesto di crescenti tensioni, già osservabili nelle settimane precedenti.

Il 18 febbraio 2026, il Coordinamento Nazionale delle Fondazioni Lirico‑Sinfoniche, insieme ai sindacati, aveva denunciato lo stallo del rinnovo contrattuale e l’assenza di riscontri dal Ministero della Cultura. Era stato avviato un percorso di mobilitazione con presìdi, manifestazioni e scioperi annunciati, rivolgendosi con un appello “perentorio” al ministero e ad Anfols per un “tavolo di confronto serio e concreto”. In precedenza, il 21 gennaio 2026, erano già stati proclamati stati di agitazione a causa della mancanza di certezze economiche, del mancato dialogo sulla riforma del Codice dello Spettacolo e della non esclusione delle Fondazioni dal turnover imposto dalla Legge 207/2024, considerata penalizzante per organici già in sofferenza.

Il contratto triennale 2022‑2024 è formalmente scaduto e si inserisce in un contesto contrattuale complessivamente caratterizzato da oltre venti anni di blocco, come evidenziato dai sindacati che chiedono il recupero del potere d’acquisto perso in tali anni. La situazione si complica ulteriormente per via dei vincoli normativi legati al turnover, che limita le nuove assunzioni al 75 per cento della spesa per il personale cessato: una norma considerata particolarmente penalizzante per le Fondazioni, già soggette a carenze organiche croniche. In tale contesto, Anfols afferma di aver predisposto una bozza contrattuale innovativa e coerente con l’evoluzione del settore, ma lamenta la mancanza di una posizione sindacale unitaria che permetta un negoziato effettivo.

Contesto istituzionale e prospettive

Anfols attribuisce parte delle difficoltà al contesto legislativo e istituzionale esterno, evidenziando che alcune delle questioni sollevate riguardano ambiti che esulano dal confronto sindacale e datorialo. L’associazione sottolinea tuttavia di essere disponibile a proseguire il dialogo, confidando che “solo un dialogo responsabile possa condurre in tempi ragionevoli alla definizione condivisa del nuovo contratto, nell’interesse delle lavoratrici, dei lavoratori e delle Fondazioni, pur in attesa di certezze sulle coperture economiche”.

Il quadro attuale rivela una forte tensione tra le parti e la necessità di un intervento istituzionale chiarificatore, capace di sciogliere il nodo finanziario e di agevolare il rilancio del confronto.

Il rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico‑Sinfoniche resta un tema centrale per il settore, sia per il suo impatto sui lavoratori sia per la vitalità delle istituzioni culturali lirico‑sinfoniche, alle quali è chiamato a garantire stabilità contrattuale e sostegno economico.