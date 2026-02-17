Rita Borioni è stata nominata componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro di Roma. L’ente gestisce alcuni tra i principali spazi teatrali della capitale, tra cui il Teatro Argentina, il Teatro India e il Teatro Torlonia. La nomina, frutto della designazione da parte dell’assemblea capitolina, vede Borioni rappresentare il Comune di Roma nel board della Fondazione. Con un percorso consolidato nel settore della cultura e della comunicazione, e una pregressa esperienza nel Consiglio di amministrazione della Rai, Borioni si inserisce nel CdA con l’obiettivo di sostenere la governance e la programmazione delle attività culturali dell’istituzione.

La Fondazione Teatro di Roma, istituita nel 2001, coordina la gestione, la programmazione e la promozione di tre sedi culturali fondamentali per la città: il Teatro Argentina, storico palcoscenico con circa settecento posti; il Teatro India, inaugurato nel 1999 e ricavato dagli spazi dell’ex Mira Lanza, oggi dedicato all’innovazione; e il Teatro Torlonia, situato nell’omonima villa storica e focalizzato sulla sperimentazione. La nomina di Borioni è stata accolta con favore, rappresentando un passo significativo per il rilancio dell’attività teatrale romana e per il rafforzamento del dialogo istituzionale.

I Teatri della Fondazione: Argentina, India e Torlonia

Il Teatro Argentina, uno dei teatri storici italiani, situato in largo di Torre Argentina, continua a essere un punto di riferimento per la prosa nazionale.

Il Teatro India, nato dalla riqualificazione industriale, si configura come un laboratorio di innovazione con una capienza variabile fino a cinquecento spettatori. Il Teatro Torlonia, riaperto dopo un lungo periodo di chiusura, è dedicato alla sperimentazione e alle nuove generazioni di artisti. La Fondazione, ente di diritto privato con soci il Comune di Roma e la Regione Lazio, ha il compito di coordinare le stagioni, valorizzare i teatri nel tessuto urbano e promuovere progetti sociali e formativi.

Missione e Attività della Fondazione Teatro di Roma

Dal 2001, la Fondazione Teatro di Roma si è affermata come un’istituzione culturale di primaria importanza nella capitale. Ha promosso programmi di rilancio e inclusione, ospitando registi e compagnie di rilievo nazionale e internazionale.

I teatri gestiti sono anche sedi di laboratori, incontri, attività didattiche e progetti di accessibilità. Tra i successi recenti si annoverano il restauro del Teatro Torlonia, riaperto nel 2017, e la promozione di nuove drammaturgie al Teatro India. La presenza di figure come Rita Borioni nel CdA mira a potenziare l’interlocuzione con reti pubbliche e private, sostenendo sia la tradizione sia l’innovazione teatrale romana.