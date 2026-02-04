Il Casino Nobile di Villa Torlonia a Roma è stato restituito alla città al termine di un importante intervento di restauro che ha interessato l’esterno dell’edificio. I lavori, avviati nell’ottobre 2025 e conclusi nei primi giorni di febbraio 2026, hanno riguardato in particolare le facciate, l’altorilievo e gli infissi lignei, restituendo nuovo splendore a uno dei principali edifici storici della capitale. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del complesso di Villa Torlonia, patrimonio artistico e culturale di Roma Capitale.

I lavori, effettuati sotto la supervisione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, hanno previsto la pulitura e il consolidamento delle superfici esterne, il restauro dell’altorilievo e il recupero degli infissi lignei. Particolare attenzione è stata riservata agli elementi decorativi e architettonici che caratterizzano la facciata del Casino Nobile. Il monumentale edificio, affacciato su via Nomentana, rappresenta uno dei fulcri architettonici di Villa Torlonia e continua a essere un punto di riferimento per la vita culturale romana.

L’intervento conservativo e la valorizzazione del Casino Nobile

Durante il restauro sono state risanate le superfici esterne e recuperati gli elementi lignei storici, con l’obiettivo di garantire la conservazione e la leggibilità dell’edificio.

L’intervento permette di restituire pregio all’esterno del Casino Nobile, salvaguardando un importante esempio di architettura neoclassica romana. Il Casino Nobile ospita oggi spazi museali e attività culturali che coinvolgono la cittadinanza, valorizzando la storia e l’arte della villa.

Storia e valore artistico di Villa Torlonia

Villa Torlonia, situata lungo la via Nomentana, è uno dei più importanti complessi storici e paesaggistici di Roma. Edificata tra il 1806 e il 1842 su progetto principale di Giuseppe Valadier per la famiglia Torlonia, la villa si è arricchita nel tempo di numerosi edifici, tra cui la Casina delle Civette, il Teatro e le Scuderie. Il Casino Nobile, con la sua monumentale facciata e gli interni decorati, fu residenza di Giovanni Torlonia e, dal 1925, anche sede di rappresentanza per esponenti della famiglia reale italiana e successivamente per Benito Mussolini.

Oggi la villa è parte del patrimonio di Roma Capitale e, grazie a interventi come quello appena concluso, continua a essere luogo di memoria, arte e fruizione pubblica, accogliendo numerosi visitatori ogni anno.