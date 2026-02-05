Rose Byrne, reduce dalla candidatura all’Oscar per la dramedy Se solo potessi ti prenderei a calci di Mary Bronstein, torna sul grande schermo statunitense con Tow di Stephanie Laing, un film ispirato a una storia vera. La pellicola, distribuita da Roadside Attractions e Vertical, debutta nelle sale statunitensi il 20 marzo, dopo essere stata presentata lo scorso anno al Tribeca Film Festival.

Nel film, Byrne interpreta Amanda Ogle, una donna senzatetto che vive nella sua vecchia Toyota Camry per le strade di Seattle. La narrazione prende una svolta drammatica quando l’auto viene rubata e successivamente sequestrata dalle autorità.

Amanda si ritrova a dover affrontare una multa di 21.634 dollari per poter recuperare il veicolo, una somma insostenibile. Decide quindi di intraprendere una battaglia legale contro un sistema indifferente per riottenere quella che è diventata la sua unica casa.

La sinossi ufficiale descrive Tow come “una storia profondamente umana di resilienza, dignità e del potere della voce di una donna di fronte al fallimento del sistema”. La regista Stephanie Laing sottolinea come la lotta di Amanda Ogle non riguardasse solo la fattura del carro attrezzi, ma il modo in cui una donna che vive in auto possa essere sommersa da una multa così elevata semplicemente per occupare uno spazio pubblico. Il film, prosegue Laing, “mette a nudo un sistema corrotto che trae profitto da persone spesso prive dei mezzi necessari per ottenere giustizia.

Portando la voce di Amanda sullo schermo, volevamo ricordare al pubblico che la giustizia prospera nelle vite di persone e comunità che si rifiutano di essere cancellate da un processo che conta sul loro silenzio”.

Per Laing, Rose Byrne è stata “l’attrice perfetta per incarnare Amanda e la sua lotta grazie alla combinazione di vulnerabilità, intelligenza e sfida”. La sua performance, che “racchiude in sé umorismo e sentimento”, permette di percepire non solo la battaglia contro un sistema corrotto, ma anche il suo costo umano.

Il contesto produttivo e la ricezione internazionale

I diritti di distribuzione statunitensi del film Tow sono stati acquisiti nel settembre 2025 da Roadside Attractions e Vertical, con un’uscita programmata per il 20 marzo 2026.

La proiezione al Tribeca Film Festival è avvenuta nel 2025, segnando un percorso di visibilità iniziale che ha preceduto la distribuzione più ampia.

Rose Byrne: una carriera ricca di riconoscimenti e versatilità

Negli ultimi mesi, l’attrice australiana ha riscosso notevole attenzione per il suo ruolo in If I Had Legs I’d Kick You, diretto da Mary Bronstein. Il film, presentato al Sundance nel gennaio 2025, è valso a Byrne il Silver Bear come migliore interprete al Festival di Berlino. Questo successo le ha procurato numerosi premi da associazioni critiche statunitensi, tra cui il National Board of Review, il New York Film Critics Circle, la Los Angeles Film Critics Association e la Chicago Film Critics Association.

Tale riconoscimento consolida la sua posizione come una delle protagoniste più solide e rispettate del cinema contemporaneo, confermando una carriera caratterizzata da spiccata versatilità, che spazia dalla commedia al dramma psicologico, fino al thriller.

Con Tow, Byrne si conferma interprete capace di incarnare personaggi complessi e simbolici, portando sullo schermo storie di resilienza umana e denuncia sociale. Il film, atteso nelle sale statunitensi il 20 marzo, promette di aggiungere un ulteriore capitolo significativo alla carriera dell’attrice.