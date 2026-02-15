Il film "Rosebush Pruning", diretto da Karim Aïnouz, si ispira a "I pugni in tasca", celebre opera di Marco Bellocchio del 1965. Questa nuova produzione, che vede la collaborazione di Germania, Spagna e Regno Unito, è stata annunciata il 14 febbraio 2026, in concomitanza con l'avvio della 74ª edizione del Festival del Cinema di Berlino, dove il progetto si posiziona tra i titoli più attesi della rassegna.

Girato prevalentemente in lingua inglese e ambientato in Catalogna, il film vanta un cast di rilievo che include Riley Keough, Callum Turner, Jamie Bell, Pamela Anderson, Lukas Gage, Tracy Letts ed Elena Anaya.

L'obiettivo del progetto è quello di reinterpretare, in chiave moderna e internazionale, le inquietudini e le tensioni familiari che furono al centro del film originale di Bellocchio.

Un ponte tra passato e presente nel cinema d’autore

Il regista Karim Aïnouz, noto per le sue opere dal taglio visivo potente e la narrazione intensa, ha definito "I pugni in tasca" una pietra miliare non solo del cinema italiano, ma anche mondiale. L’intento del nuovo adattamento è di mantenere il nucleo tematico del racconto di Bellocchio, trasportandolo però nello scenario contemporaneo e multiculturale. Il film originale, girato tra le colline dell’Emilia e la casa natale del regista a Bobbio, esplorava tematiche di ribellione giovanile, alienazione e crisi dei rapporti familiari, diventando rapidamente un classico del cinema d’autore.

"Rosebush Pruning" si configura come un ponte tra la tradizione cinematografica italiana e l’attuale scena internazionale. Il progetto coinvolge società di produzione di Germania, Spagna e Regno Unito, a testimonianza del crescente dialogo culturale tra Paesi europei nell’ambito del cinema d’autore. L’adattamento mira a federare un pubblico transnazionale riproponendo le tensioni universali e l’intensità psicologica che hanno reso memorabile il lavoro di Bellocchio.

Per Bellocchio, "I pugni in tasca" segnò il debutto alla regia e la scoperta di un linguaggio cinematografico nuovo, capace di influenzare profondamente autori come Bernardo Bertolucci e Pier Paolo Pasolini. Il film fu selezionato tra i classici della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ed è spesso citato tra le pellicole fondamentali della cinematografia europea.

"Rosebush Pruning" mantiene questo legame con la storia del cinema, offrendo uno sguardo fresco e originale grazie alla regia di Aïnouz e a un cast che connette le nuove generazioni con i maestri degli anni Sessanta.

Il lascito de "I pugni in tasca"

"I pugni in tasca" è considerato un’opera di svolta nel panorama del cinema italiano del Dopoguerra. Raccontando la storia di una famiglia disfunzionale e della ribellione di un giovane contro le convenzioni borghesi, il film suscitò dibattito e scandalo, venendo però riconosciuto come testamento generazionale e affresco anticonformista. Bellocchio ricevette nel tempo vari riconoscimenti e il film è stato restaurato e proiettato in numerose rassegne internazionali.

La scelta di reinterpretare l’opera di Bellocchio dimostra il perdurare della sua influenza e la forza narrativa di temi come l’alienazione e la crisi della famiglia, che restano pertinenti per il pubblico contemporaneo. "Rosebush Pruning", affidandosi all’esperienza di Karim Aïnouz e a una coproduzione internazionale, punta a rilanciare i motivi centrali del film originario, traducendoli in un racconto protagonista di grandi festival e eventi culturali.