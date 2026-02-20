La Sagrada Familia di Barcellona ha raggiunto un traguardo storico con il completamento della Torre di Gesù, che ora svetta a 172,5 metri. L'annuncio è stato dato il 19 febbraio 2026, rendendo la chiesa progettata da Antoni Gaudí la più alta al mondo nella sua categoria. Questo risultato rappresenta una tappa fondamentale per uno dei monumenti più iconici della Catalogna e testimonia l'impegno delle maestranze e degli architetti coinvolti nella prosecuzione del complesso cantiere avviato alla fine dell'Ottocento.

Il direttore dei lavori, Jordi Faulí, ha dichiarato: “L'innalzamento della Torre di Gesù segna la fase conclusiva del progetto originario di Gaudí, avvicinandoci al completamento globale della Sagrada Familia”.

In occasione di questa importante realizzazione, i cittadini e i visitatori possono già ammirare la nuova croce luminosa posta sulla cima della torre, progettata per essere visibile da numerosi punti della città di Barcellona. Ad oggi, restano ancora da ultimare alcune parti secondarie, ma la basilica si avvia verso la completa realizzazione secondo i piani previsti dalle autorità della Fondazione Sagrada Familia.

Il significato della Torre di Gesù nel progetto di Gaudí

La Torre di Gesù rappresenta il nucleo simbolico del complesso architettonico ideato da Gaudí. È posta al centro delle diciotto torri previste dal progetto e si ispira ai principi della spiritualità cristiana, risultando la più imponente per altezza e importanza.

La croce culminante, realizzata in vetro e ceramica illuminata internamente, costituisce un riferimento visibile e identificativo per tutta Barcellona.

Nel disegno originario di Antoni Gaudí, la Torre di Gesù aveva il compito di rappresentare la centralità di Cristo nella narrazione sacra della basilica. Il completamento di questa struttura consolida ulteriormente il ruolo della Sagrada Familia come punto focale della città, sia dal punto di vista religioso sia da quello artistico e architettonico.

Sagrada Familia: un cantiere secolare e opere principali

La costruzione della Sagrada Familia è iniziata nel 1882, subendo negli anni rallentamenti dovuti a guerre, scarsità di fondi e complessità tecnica.

L'opera è considerata il capolavoro incompiuto di Gaudí, il quale dedicò gli ultimi anni della sua vita esclusivamente a questo grande progetto. La basilica si distingue per le sue forme organiche, le vetrate policrome e la ricca decorazione scultorea. Le principali facciate – la Natività, la Passione e la Gloria – raccontano episodi fondamentali della storia cristiana attraverso sculture e simbolismi architettonici.

Oggi la Sagrada Familia, inserita dal 2005 nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, richiama ogni anno milioni di visitatori e svolge un ruolo determinante anche per la conoscenza dell’arte modernista catalana. La basilica resta un esempio di ingegneria strutturale, innovazione artistica e dialogo tra tradizione religiosa e contemporaneità.