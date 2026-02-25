Nel 2026, Sanlorenzo celebra un decennio di impegno culturale con un ambizioso programma annuale che fonde arte, design, artigianato, innovazione e sostenibilità. Questa iniziativa, la più estesa mai realizzata dal brand, è concepita attorno al primo anno completo di attività di Casa Sanlorenzo a Venezia, riflettendo una visione che pone la cultura e la responsabilità quali pilastri fondamentali dell’eccellenza.

Il programma 2026: tappe e orizzonti

Il calendario artistico del 2026 si apre con un’installazione durante la Milan Design Week, preludio al percorso culturale dell’anno.

La programmazione prosegue con Waves, una mostra collettiva ospitata a Casa Sanlorenzo, parte integrante della Biennale d’Arte di Venezia, dal 6 maggio al 28 giugno. L’esposizione esplora il movimento e la trasformazione attraverso la metafora delle onde, creando un dialogo tra maestri dell’arte moderna come Alexander Calder, Fausto Melotti, Lucio Fontana e Tony Cragg, e artisti contemporanei quali Christine Safa, Friederich Andreoni e Marcello Maloberti. L’onda si afferma così come simbolo culturale profondamente legato all’identità di Sanlorenzo.

Nei mesi estivi, Casa Sanlorenzo diventerà un luogo di dialogo aperto in occasione della Venice Climate Week, evento a cui Sanlorenzo partecipa nuovamente.

Successivamente, dal 1° al 30 settembre, ospiterà la quarta edizione di Homo Faber, con il progetto “An Island of Light”, curato dalla Michelangelo Foundation e con la direzione artistica di Es Devlin. Questo percorso indaga il rapporto tra luce, materiali e abilità artigianale.

Il calendario si chiude il 24 novembre con l’inaugurazione di una mostra personale commissionata alla fotografa Roselena Ramistella. Attraverso le sue immagini, l’artista racconterà la vita nelle isole meno note d’Italia, focalizzandosi sulla valorizzazione delle storie e dell’identità isolana al di fuori della stagione turistica.

Casa Sanlorenzo e la strategia culturale decennale

Questo programma si inserisce in una strategia culturale avviata da Sanlorenzo nel 2016, con il debutto ad Art Basel Miami Beach.

L’impegno si è poi strutturato attraverso collaborazioni, sponsorizzazioni e commissioni artistiche, includendo il ruolo di Global Host Partner di Art Basel (2018-2023), il patrocinio della Peggy Guggenheim Collection e la sponsorizzazione principale del Padiglione Italiano alla Biennale di Venezia.

Il progetto ha trovato la sua massima espressione nel giugno 2025 con l’apertura di Casa Sanlorenzo a Venezia, una villa restaurata da Piero Lissoni e Lissoni & Partners, inaugurata durante la prima Venice Climate Week. Conceputa come sede culturale permanente, Casa Sanlorenzo promuove ricerca, riflessione e produzione artistica. La sua mostra inaugurale, “Breathtaking” di Fabrizio Ferri, ha affrontato il tema dell’inquinamento oceanico, configurandosi come “catalizzatore di consapevolezza e azione culturale”.

Casa Sanlorenzo si afferma come il cuore pulsante di Sanlorenzo Arts, concretizzando l’ambizione di creare una piattaforma dove arte, sostenibilità e design si intrecciano in un dialogo autentico, in linea con l’identità del brand nel panorama dello yachting internazionale.

Sanlorenzo: dall’arte alla sostenibilità, un percorso d’impresa e cultura

Fondata nel 1958 e oggi con sede a La Spezia, Sanlorenzo è riconosciuta per aver elevato lo yacht da oggetto tecnico a opera di design, grazie a collaborazioni con studi di fama come Piero Lissoni, Zuccon International Project, Patricia Urquiola, Rodolfo Dordoni e Antonio Citterio. Il brand ha intrapreso un percorso di innovazione sostenibile, esemplificato dal superyacht 50Steel (presentato nel 2024), il primo al mondo dotato di sistema reformer fuel cell a metanolo verde, e dai tender Bluegame a idrogeno a zero emissioni che partecipano all’America’s Cup.

Il programma culturale del decennale si inserisce in questa visione olistica: arte, design, scienza e mare non sono elementi isolati, ma componenti di una strategia in cui cultura, arte e responsabilità costituiscono il nucleo identitario e strategico di un’impresa contemporanea.