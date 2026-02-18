Il sovrintendente del Teatro Petruzzelli di Bari, Massimo Biscardi, ha lanciato un appello affinché una parte dei ricavi del Festival di Sanremo venga destinata alla ricostruzione del Teatro Sannazaro di Napoli, recentemente colpito da un incendio. L'iniziativa è stata rivolta al sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e al direttore di Rai1, Stefano Coletta, sottolineando l'importanza di sostenere la ripresa di uno dei luoghi simbolo della cultura teatrale napoletana.

Il Teatro Sannazaro, diretto da Lara Sansone, ha subito danni significativi a causa dell'incendio che ha compromesso la normale attività e la fruibilità degli spazi.

La direttrice e il suo staff sono impegnati nella ripresa delle attività e nella valorizzazione della tradizione teatrale partenopea.

L'appello del Petruzzelli

Il sovrintendente Biscardi ha espresso la volontà di coinvolgere il mondo dello spettacolo e le istituzioni in un gesto concreto di solidarietà, proponendo che una parte dei proventi del Festival di Sanremo venga destinata al Sannazaro. L'obiettivo è contribuire al ripristino del teatro napoletano, fondamentale per la vita culturale della città e dell’intero Mezzogiorno.

Il ruolo del Teatro Sannazaro

Il Teatro Sannazaro rappresenta un punto di riferimento per la scena teatrale napoletana, accogliendo spettacoli di rilievo e contribuendo alla formazione di generazioni di artisti e spettatori. Negli anni recenti, la direzione di Lara Sansone ha consolidato ulteriormente il ruolo del Sannazaro come motore culturale e presidio di teatro popolare.