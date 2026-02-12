Nella settimana del Festival di Sanremo 2025, sono stati registrati 1,95 miliardi di streaming complessivi sulle principali piattaforme digitali. Questo dato, secondo quanto riportato da FIMI, conferma la centralità dell’evento nel panorama musicale italiano e il suo impatto significativo sui consumi digitali.

Il Festival di Sanremo si afferma come uno dei principali motori di ascolto e promozione per la musica italiana, con una crescita costante degli streaming rispetto alle edizioni precedenti. L’attenzione generata dalla kermesse si traduce in numeri record, testimoniando la capacità del Festival di influenzare le abitudini di ascolto del pubblico e di sostenere l’industria discografica nazionale.

Il dato FIMI e la crescita dello streaming

Il report FIMI sottolinea che, nella settimana del Festival, gli streaming complessivi hanno raggiunto quota 1,95 miliardi, registrando una crescita dell’11,6% rispetto all’anno precedente. Questo incremento riflette la crescente digitalizzazione del consumo musicale e il ruolo sempre più strategico delle piattaforme online per la diffusione dei brani presentati a Sanremo.

Negli ultimi cinque anni, gli ascolti in streaming delle canzoni in gara al Festival sono cresciuti del 463%, superando il 2% del mercato musicale italiano. Questi numeri evidenziano come Sanremo sia diventato un punto di riferimento imprescindibile per artisti, case discografiche e pubblico.

Sanremo e l’impatto sul mercato digitale

La capacità del Festival di generare volumi così elevati di streaming si traduce in una maggiore visibilità per gli artisti e in un impatto economico rilevante per l’intero settore. Sanremo non è più solo un evento televisivo, ma rappresenta il centro di un sistema di consumo musicale che integra promozione, streaming e strategie industriali.

L’edizione 2025 del Festival di Sanremo ha quindi confermato la sua forza trainante per l’industria musicale nazionale, contribuendo a orientare i consumi e a consolidare la presenza della musica italiana sulle piattaforme digitali.