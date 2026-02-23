Carlo Conti ha annunciato che l’intera edizione del Festival di Sanremo 2026 sarà dedicata a Pippo Baudo. Questa rivelazione arriva dalla prefazione al 'Quaderno51' del Teatro Ariston, un volume interamente dedicato al “re” del Festival. Conti ha dichiarato: “Se esiste ‘Perché Sanremo è Sanremo’ è anche e soprattutto ‘perché Baudo è Baudo’”. Ha inoltre precisato che l’omaggio sarà evidente fin dall’inizio, sin dalla prima serata: “lo capirete … da come scenderò dalle scale”. L’intento è di estendere questo tributo ogni volta che ci sarà un ospite lanciato da Baudo, magari utilizzando la sua voce o un suo video, “per renderlo ancora vivo e far capire quanto questa edizione non possa che essere dedicata a Pippo Baudo”.

Un omaggio sin dall’apertura

Conti ha sottolineato con orgoglio e gratitudine il ruolo di Baudo come “un faro, un punto di riferimento per me e, ne sono certo, per tutti i conduttori della mia generazione”. Ha ricordato figure storiche come “Pippo, Mike Bongiorno, Corrado, Enzo Tortora e anche Renzo Arbore”, affermando che “nel nostro dna di conduttori c’è qualcosa che abbiamo preso da quei maestri del mezzo televisivo”. Baudo non è stato solo un conduttore, ma un esempio in termini di organizzazione, direzione artistica, coordinamento e nella sua capacità di porsi in scena come un vero regista, pur operando dietro le quinte.

L’omaggio a Pippo Baudo non si limiterà alla scenografia o a brevi riferimenti all’apertura del Festival.

Conti ha confermato che l’edizione sarà dedicata interamente al suo maestro sin dall’inizio: “non ci sarà qualcosa di specifico, però … tutta l’edizione è interamente dedicata a lui”. Saranno inoltre realizzate due puntate speciali di “Sanremo Top”, in programma il 7 e 14 marzo, per rendere omaggio a Baudo, ispirate al programma post-festival ideato dallo stesso Baudo.

Il lascito di Baudo e il contesto storico del Festival

Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto 2025, è stato uno dei conduttori più longevi e influenti nella storia di Sanremo, avendo guidato tredici edizioni tra il 1968 e il 2008, un primato ancora imbattuto. Conosciuto come il “re di Sanremo”, è stato celebre per la sua abilità nello scoprire talenti – tra cui artisti del calibro di Andrea Bocelli, Laura Pausini e Giorgia – e per la sua profonda influenza sulla forma stessa del Festival, coniugando intrattenimento e notevole capacità organizzativa.

Il Festival 2026 assume quindi un valore commemorativo e simbolico, configurandosi come un tributo a un modello televisivo che ha contribuito a fondare l’identità di Sanremo e che continua a influenzare il lavoro di professionisti come Carlo Conti, impegnati a mantenere viva la tradizione.