Il Festival di Sanremo 2026 si arricchisce di due presenze di rilievo internazionale: Eros Ramazzotti e Alicia Keys sono stati infatti annunciati come superospiti della serata finale. L’evento, uno dei principali appuntamenti della musica italiana, coinvolge quest’anno anche figure di spicco del panorama musicale mondiale, sottolineando la volontà degli organizzatori di confermare la centralità di Sanremo sulla scena europea. La presenza di Ramazzotti e Keys viene ufficializzata per la serata conclusiva, confermando le aspettative del pubblico e degli addetti ai lavori sui momenti musicali più attesi dell’edizione.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys: un ritorno e un debutto

Eros Ramazzotti, cantautore romano tra i più noti all’estero, torna così sul palco del festival che lo ha visto trionfare nell’edizione 1986. Allo stesso modo, Alicia Keys, pianista e cantante statunitense vincitrice di numerosi Grammy Awards, rappresenta una delle prime grandi star internazionali presenti nell’attuale edizione. La scelta di inserire queste due figure nella serata finale intende rimarcare l’importanza del palco sanremese anche per la promozione della musica oltre i confini nazionali. Viene vissuta dagli organizzatori come un investimento sulla visibilità globale del festival, con l’emozione di vedere “due artisti di fama mondiale condividere uno degli eventi più seguiti dalla televisione italiana”.

L’esperienza di Ramazzotti e Keys a Sanremo

Eros Ramazzotti, nato a Roma nel 1963, aveva già calcato il palco ligure da protagonista nella metà degli anni Ottanta, culminando con la vittoria del 1986 con il brano “Adesso tu”. Da quel momento la sua carriera ha assunto una dimensione internazionale. Tornare come superospite rappresenta un riconoscimento del suo percorso e della sua lunga relazione con il festival. Alicia Keys, poliedrica artista proveniente da New York, vanta una discografia di oltre dieci album e numerose hit internazionali. Il suo debutto al Festival di Sanremo testimonia il crescente interesse della kermesse per i grandi nomi della musica mondiale, ponendo l’accento sull’apertura del festival a realtà artistiche provenienti da contesti diversi rispetto alla tradizione italiana.

Il Festival di Sanremo come vetrina internazionale

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo si svolge dal 1951 al Teatro Ariston della città ligure. Da sempre rappresenta un riferimento per la musica italiana e, negli ultimi anni, ha inaugurato una stagione di rinnovata apertura agli ospiti internazionali. L’edizione 2026 conferma questa tendenza, grazie anche alla presenza di Alicia Keys e di altri artisti di spessore mondiale. L’Ariston, con la sua capienza di circa duemila posti, si trasforma ogni anno per accogliere migliaia di operatori del settore e decine di milioni di spettatori televisivi. Il festival contribuisce in modo determinante all’indotto culturale e turistico della città di Sanremo.

Gli effetti della presenza di grandi ospiti si riflettono anche nelle principali classifiche musicali nazionali. Per molti artisti italiani, la partecipazione al festival si affianca ai momenti centrali delle carriere musicali, come dimostra il percorso di Eros Ramazzotti che, proprio grazie a Sanremo, ha poi intrapreso tournée internazionali e collaborazioni con nomi di spicco.

La scelta dei superospiti del 2026 risulta dunque particolarmente significativa per richiamare attenzione internazionale e consolidare l’immagine della manifestazione come punto di incontro fra la musica italiana e i grandi protagonisti della scena globale.