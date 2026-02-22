Giorgia Cardinaletti, nota giornalista e conduttrice del Tg1, è stata annunciata come co-conduttrice della serata finale del 76° Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato in diretta durante il Tg1 delle 20:00, da parte di Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, che ha definito questo nuovo tassello del Sanremo 2026 «dedicato a Pippo Baudo».

Nel corso del collegamento, Conti ha svelato anche i Premi alla carriera: i riconoscimenti saranno assegnati a Fausto Leali, interprete simbolo della tradizione melodica italiana; a Mogol, tra i più importanti autori della musica italiana; e a Caterina Caselli, cantante e produttrice discografica di grande prestigio.

Dettagli dell’annuncio in diretta

L’annuncio è avvenuto quando Conti, collegato dall’Ariston, ha interrotto il telegiornale per porre la domanda a Cardinaletti: «Sabato potresti co‑condurre con me e Laura Pausini la finale del Festival?». Visibilmente sorpresa e dopo aver chiesto: «Non è uno scherzo?», la giornalista ha accettato con un semplice e sentito «Sì, grazie, non so che dire».

Questo momento ha creato un inedito incontro tra informazione e intrattenimento, mettendo in scena l’ingresso di un volto istituzionale del Tg1 sul palco dell’Ariston in prima serata, nel cuore dell’evento più seguito della stagione televisiva.

Chi è Giorgia Cardinaletti e significato della scelta

Giorgia Cardinaletti, diplomata al liceo classico di Fabriano e laureata in lettere con indirizzo storico presso l’Università di Perugia, è giornalista professionista dal 2012.

È approdata al Tg1 nell’agosto 2019, conducendo prima le edizioni notturne e “60 secondi” e poi quella delle 20. Nel 2020 ha condotto su RaiPlay "Dentro il Festival", lo spazio di approfondimento legato alla conferenza stampa del Festival di Sanremo. Da giugno 2022 è alla guida dell’edizione delle 20 del Tg1.

La scelta di averla sul palco della finalissima richiama la tradizione recente del Festival che affianca alla conduzione figure del giornalismo Rai, per offrire un profilo che coniuga rigore e spettacolo.

La finale del Festival si svolgerà sabato 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston, trasmessa in diretta su Rai 1, in streaming su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio2.