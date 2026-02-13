Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e, come da tradizione, i protagonisti della kermesse sono stati ricevuti al Quirinale. L'incontro, avvenuto il 13 febbraio 2026, ha visto la partecipazione dei conduttori, Carlo Conte e Laura Pausini, e dei Big in gara, accolti dal Presidente della Repubblica. Questo appuntamento rappresenta un momento di riconoscimento istituzionale per il Festival e per gli artisti coinvolti, sottolineando il valore culturale e simbolico della manifestazione.

Il ricevimento al Quirinale

La cerimonia al Quirinale è ormai una consuetudine che precede l'inizio del Festival di Sanremo.

Durante l'incontro, il Presidente della Repubblica ha salutato i protagonisti dell'edizione 2026, evidenziando l'importanza della musica italiana e il ruolo che il Festival svolge nella promozione della cultura nazionale. L'evento ha rappresentato un'occasione di prestigio per tutti i partecipanti, rafforzando il legame tra la manifestazione e le istituzioni.

Il valore simbolico dell'incontro

La presenza dei protagonisti di Sanremo al Quirinale testimonia l'attenzione che le istituzioni riservano al Festival, considerato uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama culturale italiano. L'incontro non ha avuto alcun ruolo nella selezione artistica del cast, ma ha rappresentato un momento di celebrazione e di augurio per il successo della manifestazione. Il Festival di Sanremo continua così a essere un punto di riferimento per la musica e la cultura del nostro Paese.