Il Festival di Sanremo 2026 inizierà il 24 febbraio e si concluderà la sera del 28 febbraio 2026, con cinque serate consecutive in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston. La prima puntata andrà in onda martedì 24 febbraio, mentre la finale è in programma sabato 28, quando verrà reso noto il nome del vincitore della settantaseiesima edizione.

Alla guida torna Carlo Conti, alla sua quinta conduzione e nuovamente direttore artistico della manifestazione. Al suo fianco, per tutte e cinque le serate, ci sarà Laura Pausini, presenza fissa sul palco tra conduzione ed esibizioni.

Una coppia stabile che accompagnerà l’intera settimana sanremese, senza rotazioni alla guida.

I nomi di ospiti e co-conduttori del Festival

Accanto alla coppia Conti–Pausini si alterneranno diversi volti dello spettacolo. Nella prima serata di Sanremo 2026 è previsto l’intervento di Can Yaman. La seconda vedrà salire sul palco Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo, mentre la terza ospiterà Irina Shayk.

Tra gli ospiti musicali annunciati figura Tiziano Ferro, atteso nella seconda serata. Achille Lauro non sarà soltanto co-conduttore, ma porterà anche una propria performance.

Fuori dal teatro, su una nave ormeggiata di fronte alla città ligure, si esibirà ogni sera Max Pezzali, creando un secondo palcoscenico collegato alla diretta principale.

Quali sono le tre votazioni previste

Il cuore della manifestazione - Sanremo 2026 - resta la competizione tra i 30 artisti della categoria Campioni, ciascuno in gara con un brano inedito. La prima serata sarà dedicata all’ascolto completo di tutte le canzoni, votate dalla Sala Stampa, Tv e Web. Al termine verranno rese note le cinque più votate, senza indicazione dell’ordine.

Nel corso delle cinque serate entreranno in gioco tre componenti di voto: il pubblico tramite televoto, la Sala Stampa e la Giuria delle Radio. Le percentuali varieranno a seconda delle puntate, con l’obiettivo di bilanciare consenso popolare e valutazione tecnica. Le classifiche saranno comunicate in forma parziale fino alla finale, quando verrà stilata la graduatoria definitiva.

I nomi dei Big in gara

L’edizione di Sanremo 2026 conferma una rosa ampia e trasversale, capace di unire grandi ritorni, protagonisti del pop contemporaneo, rapper e nuove voci già affermate.

Di seguito la lista ufficiale dei 30 Big in gara:

Arisa Leo Gassmann Serena Brancale Tredici Pietro Ditonellapiaga Sal Da Vinci Chiello Sayf Tommaso Paradiso Fulminacci Patty Pravo Samurai Jay Malika Ayane Elettra Lamborghini Ermal Meta Bambole di Pezza Raf Nayt J-Ax Michele Bravi Enrico Nigiotti Francesco Renga Fedez e Marco Masini LDA & Aka7even Mara Sattei Levante Dargen D'Amico Luchè Eddie Brock Maria Antonietta e Colombre

Un cast che mescola generazioni e linguaggi diversi, promettendo una competizione ampia e imprevedibile fino alla finale

I nomi delle Nuove Proposte

Accanto ai 30 big, il Festival di Sanremo 2026 accende i riflettori anche sulla categoria Nuove Proposte.

Ognuno di loro ha fatto esperienze diverse: c’è chi arriva dai talent show, chi ha già maturato esperienza live in tour e chi si presenta per la prima volta al grande pubblico con un progetto appena nato.

I cinque protagonisti della gara sono:

Blind Nicolò Filippucci El Ma & Soniko Mazzariello Angelica Bove

Tra loro c’è chi si è fatto conoscere a X Factor, chi è cresciuto nella scuola di Amici di Maria De Filippi e chi ha costruito il proprio percorso sui palchi di tutta Italia. A Sanremo 2026 si sfideranno per conquistarsi uno spazio stabile nel panorama musicale nazionale.

Quali novità porta la serata delle Cover

La quarta serata di Sanremo 2026 verrà dedicata alle reinterpretazioni di canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Non è quindi un caso che uno degli appuntamenti più attesi sarà proprio quello delle Cover.

In quell’occasione, i 30 Campioni interpreteranno un brano edito, italiano o internazionale, pubblicato entro il 31 dicembre 2025. La scelta sarà concordata con la direzione artistica e con la rete.

Ogni artista sarà affiancato da un ospite proveniente dal mondo della musica o dell’arte, italiano o straniero, con caratteristiche di riconoscibilità e originalità.

La serata delle Cover spesso modifica gli equilibri in classifica. Una performance riuscita può rilanciare un concorrente rimasto indietro nelle votazioni precedenti.

Apertura Festival e fase conclusiva

La prima serata di Sanremo 2026 con un omaggio a Pippo Baudo, figura simbolo della storia del Festival.

La finale del 28 febbraio raccoglierà i risultati maturati durante la settimana e porterà alla proclamazione del vincitore di Sanremo 2026. Come ogni anno, sarà l’ultimo atto a concentrare l’attenzione maggiore, con il televoto chiamato a incidere in modo determinante sull’esito della gara.

Sanremo resta così al centro della stagione televisiva italiana: cinque giorni in cui musica, spettacolo e classifica si intrecciano, con l’Ariston ancora una volta epicentro della scena nazionale. E chissà se ci saranno altre polemiche, come già è accaduto qualche settimana fa dopo la rinuncia di Andrea Pucci a Sanremo 2026.