Per la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, J-Ax ha svelato gli artisti che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston. Il rapper e produttore milanese ha scelto figure di spicco della scena artistica italiana: Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, il duo comico Ale e Franz, e Paolo Jannacci. L'annuncio precede l'attesa serata dedicata alla reinterpretazione del repertorio musicale nazionale, con la partecipazione di ospiti speciali.

J-Ax, noto per la sua versatilità e per la capacità di unire differenti generi musicali, ha dichiarato di aver selezionato artisti “che hanno segnato la storia dello spettacolo italiano e che rappresentano l'anima milanese”.

Ha sottolineato come la presenza di Cochi Ponzoni, storico componente del duo Cochi e Renato, e di Paolo Rossi aggiunga “un valore unico per la città di Milano e per tutto il festival”. Il coinvolgimento di Paolo Jannacci, figlio di Enzo Jannacci, e della coppia Ale e Franz rafforza ulteriormente il legame con il teatro comico e la tradizione musicale della capitale lombarda.

Una line-up che celebra la cultura milanese

La scelta di J-Ax di portare sul palco di Sanremo una formazione composta da esponenti storici di Milano riflette la volontà di rendere omaggio non solo alla città ma anche all'intero panorama nazionale dello spettacolo. Cochi Ponzoni, attore e comico, ha segnato con Renato Pozzetto la storia della televisione e della musica ironica italiana.

Paolo Rossi, anch'esso milanese, è tra i più celebri attori e autori della scena teatrale e della canzone d'autore, noto per la sua capacità di mescolare comicità e impegno civile. Ale e Franz, duo iconico del cabaret milanese e del programma televisivo Zelig, portano la loro comicità surreale e il loro stile inconfondibile. Paolo Jannacci, musicista e cantante, prosegue l'eredità artistica del padre Enzo, proponendo un jazz raffinato e attuale.

L'incontro tra generi diversi, dal rap alla musica d'autore, dalla comicità al teatro, rappresenta una delle caratteristiche più distintive della serata delle cover di Sanremo. L'iniziativa di J-Ax pone dunque l'accento sulla contaminazione come chiave per valorizzare le radici e le innovazioni della scena musicale italiana.

Sanremo e la tradizione delle cover: un ponte tra generazioni

Il Festival di Sanremo, che si svolge ogni anno nel celebre Teatro Ariston, prevede tradizionalmente una serata dedicata alle cover. In questa occasione, i big in gara reinterpretano brani italiani noti, spesso insieme a ospiti d'eccezione. Questa formula, introdotta con successo nelle ultime edizioni, consente di riscoprire il ricco repertorio della musica italiana e di creare collaborazioni inedite tra artisti di generi e generazioni differenti. L'edizione 2026 si distingue ancora una volta per la pluralità delle proposte artistiche, con una particolare attenzione quest'anno al patrimonio filoculturale milanese, grazie anche alla presenza di figure come J-Ax e i suoi ospiti.

Il teatro Ariston, situato nel cuore di Sanremo, ha visto negli anni esibirsi interpreti che hanno segnato la storia della canzone italiana e internazionale. Il festival attira milioni di spettatori ogni anno e rappresenta un momento cruciale per l'industria musicale nazionale. La partecipazione di nomi emblematici come quelli scelti da J-Ax contribuisce a rafforzarne il prestigio.

I dettagli sulle canzoni che verranno presentate e sulle modalità della performance sono ancora riservati, ma l'attenzione dei media e del pubblico resta alta. Sanremo si conferma così un appuntamento centrale nel panorama dello spettacolo italiano, capace di rinnovarsi mantenendo un legame profondo con la tradizione.