Lo psicologo Marco Piccolo ha analizzato i testi e le presentazioni dei trenta brani in gara a Sanremo 2026, selezionando cinque canzoni e alcune menzioni per offrire una lettura psicologica dei contenuti. L’analisi si concentra sull’inconscio che emerge dai testi, intrecciando temi come il bisogno di cura, i sensi di colpa, la coazione a ripetere, la vergogna del maschile, il dolore e il lutto, piuttosto che sulla critica musicale.

Le cinque canzoni al centro dell’analisi

La prima canzone esaminata è “Magica favola” di Arisa, interpretata come una regressione psicologica.

Non si tratta di nostalgia, ma di una richiesta di contenimento, dove il ritorno a un luogo sicuro, “tra le braccia di mia madre”, diventa un meccanismo di sopravvivenza. Il bisogno si confonde con la sofferenza, e l’amore appare come un impasto di ferite.

Segue “Male necessario” di Fedez & Masini, un brano che affronta il tema del padre, della colpa e dell’ombra interiore. Il testo descrive un Io che lotta per separarsi da un Ego imprigionante, in un “tribunale interiore”. Il verso sul padre, “Ogni padre inizia come fosse un Dio, ma poi finisce che diventa un alibi”, segna il crollo dell’idealizzazione paterna.

“Avvoltoi” di Eddie Brock viene letto come una rappresentazione della coazione a ripetere: la tendenza a scegliere ciò che fa male, ritornando al dolore nel tentativo di dominarlo, ma finendo per riaprirlo.

Gli “avvoltoi” diventano figure interne che ostacolano il processo di “spogliare il cuore”.

“Uomo che cade” di Tredici Pietro descrive la fragilità del Sé e la vergogna del maschile. L’uomo non combatte, ma cade, poiché la mascolinità non regge più l’obbligo culturale della prestazione. La fragilità, in questo contesto, emerge come forma di autenticità.

Infine, “Stella stellina” di Ermal Meta trasforma il dolore in un vero e proprio ambiente. Il lutto che non riesce a fluire spezza il tempo e altera la percezione del mondo, con il testo che oscilla tra il desiderio di mantenere vivo il legame e la necessità di anestetizzarsi per non sentire.

Altri brani con valenza psicologica

Piccolo segnala anche altri brani che meritano attenzione per la loro valenza psicologica: “Ossessione” di Samurai Jay, che descrive l’altro come una sostanza, un craving con astinenza; “Animali notturni” di Malika Ayane, dove la notte diventa il luogo del legame clandestino; “Prima che” di Nayt, che esprime il bisogno di esistere nello sguardo dell’altro; e “Le cose che non sai di me” di Mara Sattei, incentrata sul silenzio come forma di controllo.

Una diagnosi sull’edizione

Piccolo definisce questa edizione di Sanremo “nostalgica e un po’ depressiva”, ma sottolinea un dettaglio importante: il dolore non viene mascherato da eroismo, ma viene esplicitamente cantato. Quando il dolore può essere pensato, esso cambia forma, trasformandosi in energia e potenziale per il cambiamento.

Chi è Marco Piccolo

Marco Piccolo è uno psicologo che ha scelto di leggere i testi dei brani in gara a Sanremo 2026 non per giudicarli musicalmente, ma per accendere una luce sull’inconscio. Ha selezionato cinque canzoni e alcune menzioni per offrire una guida “psy” ai testi, evidenziando come temi psicologici profondi emergano dalla musica e dalle parole.