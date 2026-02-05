Sono bastati pochi giorni perché le quote delle principali agenzie di scommesse sul vincitore del prossimo Festival di Sanremo cambiassero completamente: Serena Brancale si è rapidamente fatta largo, diventando l’artista alla quale sono attribuite le maggiori probabilità di vittoria. I primi cambiamenti nelle quote erano già emersi con i giudizi seguiti al primo ascolto delle canzoni da parte dei giornalisti. Tuttavia, anche le prove dei cantanti in gara con l’orchestra, che si susseguono in questi giorni a Roma, sembrerebbero aver dato un’ulteriore indicazione agli scommettitori.

Infatti, le quote di Qui con me, il brano che l’artista pugliese porta in gara si sono ridotte rapidamente per tutti i principali siti online, indicando quindi una maggiore probabilità di vittoria. La quota per tutte le agenzie è di 3,5, decisamente la più bassa tra i cantanti in gara. Inoltre, le agenzie come Snai o Sisal che quotano anche le canzoni vincenti nella serata delle cover pronosticano un testa a testa, tra il duetto formato da Ditonellapiaga e Tony Pitony in The lady is a tramp e la Brancale, che eseguirà Besame Mucho con Gregory Porter e Delia.

Dietro Serena Brancale ci sono Fedez e Marco Masini

Per gli scommettitori, dietro la Brancale consolidano la loro posizione Fedez e Marco Masini con Male Necessario, quotati a 6 da Bwin ed Eurobet, a 6,50 da GoldBet, a 7 da Snai e a 7,50 da Sisal.

Fedez ha preso molto sul serio la sua terza partecipazione al Festival di Sanremo, tanto da aver diffuso sui social le immagini insieme al vocal coach Luca Jurman, noto per aver partecipato in passato ad Amici di Maria De Filippi: a quanto pare Jurman seguirà la preparazione del rapper in vista delle esibizioni all’Ariston.

Gli altri cantanti in lizza per la vittoria a Sanremo: Tommaso Paradiso e Sayf

Arretra leggermente – rispetto alle settimane successive all’annuncio dei cantanti in gara da parte del direttore artistico, Carlo Conti – Tommaso Paradiso, che presenta I romantici: non è più il cavallo da battere, anche se restano considerevoli possibilità di arrivare tra i primi. L’ex The Giornalisti ha infatti un’ottima quota di 6 per Bwin, che sale a 7,50 per Goldbet, Eurobet e Sisal, mentre Snai addirittura lo quota a 8.

Invece, il rapper Sayf con Tu mi piaci tanto si conferma una delle possibili sorprese di Sanremo 2026: ha una quota di 6 per Bwin, di 7 per Snai, mentre le altre agenzie lo quotano a 7,50.

Per i siti di scommesse aumenta il divario dei citati con gli altri artisti in gara: Bwin alza le quote a 10 per Ermal Meta e a 15 per Arisa e Ditonellapiaga, mentre Goldbet quota Meta a 13, insieme a Fulminacci, con Arisa e Ditonellapiaga che seguono a 16. A questi quattro artisti Snai associa anche Eddie Brock, quotando tutti e cinque a 16.

Le indicazioni delle agenzie di scommesse sui Giovani, sul Premio Sala Stampa e sul Premio della Critica

Le agenzie offrono delle indicazioni per Sanremo 2026 anche sulla categoria dei Giovani, dove le quote più basse al momento sono per Nicolò Filippucci, che quindi dovrebbe trionfare sugli altri in gara.

Si può scommettere anche sul Premio della Sala Stampa che Goldbet e Eurobet assegnerebbero, probabilmente anche in base ai voti apparsi sui media, a Ditonellapiaga, tallonata da Maria Antonietta e Colombre, con qualche possibilità anche per Fulminacci, senza dimenticare Ermal Meta, Malika Hayane e Sayf. Snai pronostica che ad aggiudicarsi l’ambito alloro sia Ditonellapiaga, mentre Ermal Meta dovrebbe aggiudicarsi il Premio della Critica a Sanremo. Sisal invece prevede una sfida tra Maria Antonietta con Colombre ed Ermal Meta per quest’ultimo riconoscimento.