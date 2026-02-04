Il 13 febbraio 2026, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglierà al Quirinale Carlo Conti, Laura Pausini e i Big del Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato dallo stesso Conti in conferenza stampa. Questo incontro rappresenta un riconoscimento istituzionale per tutti i protagonisti della kermesse musicale, che vedrà Carlo Conti ricoprire il doppio ruolo di direttore artistico e conduttore, affiancato da Laura Pausini in veste di co-conduttrice.

Il ruolo di Carlo Conti e Laura Pausini nell’edizione 2026

Carlo Conti ha evidenziato l'importanza dell'appuntamento, dichiarando: “Il 13 febbraio, il Presidente Mattarella ci riceverà tutti quanti, me, Laura Pausini e i big del Festival di Sanremo”.

L'evento consolida la tradizione che lega la manifestazione canora italiana più seguita al mondo alle istituzioni, con la presenza del Capo dello Stato che sottolinea il valore culturale e sociale della rassegna.

L'edizione 2026 del Festival di Sanremo segna il ritorno di Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica. Al suo fianco, per la prima volta in veste ufficiale di co-conduttrice, Laura Pausini, artista di fama internazionale, apporterà il suo contributo alternando momenti di spettacolo a interventi dedicati alla musica. La presenza di due personalità così rappresentative mira a dare un nuovo impulso alla manifestazione, mantenendone il prestigio e l'appeal mediatico universalmente riconosciuti.

L'incontro con Mattarella precede le serate clou del Festival e sancisce l'impegno dei protagonisti, ribadendo quanto la musica leggera italiana sia apprezzata anche a livello istituzionale.

Il Festival di Sanremo e il rapporto con le istituzioni

Negli ultimi anni, il Festival di Sanremo ha intensificato il dialogo con le istituzioni, affermandosi non solo come evento mediatico di portata internazionale, ma anche come simbolo del patrimonio culturale italiano. La consuetudine di incontrare il Capo dello Stato nasce dall'intento di sottolineare la funzione sociale e di coesione insita nella manifestazione.

Il Festival, nato nel 1951 e svolto annualmente al Teatro Ariston di Sanremo, attira un pubblico vastissimo attraverso la diretta televisiva e la presenza in sala.

Nel corso della sua lunga storia, l'evento ha premiato artisti destinati a influenzare la scena musicale italiana ed europea. L'accoglienza al Quirinale di artisti e organizzatori da parte del Presidente rappresenta un ulteriore segno di vicinanza delle istituzioni alle forme di arte popolare più riconosciute.

Con oltre settanta edizioni all'attivo, il Festival di Sanremo continua a essere un appuntamento centrale nell'agenda culturale del Paese, rinnovandosi ogni anno nel rispetto delle proprie radici. L'edizione 2026 si caratterizza per la presenza di Conti e Pausini e per il significativo incontro con il Presidente della Repubblica, a conferma del ruolo primario che la manifestazione occupa nel panorama musicale e sociale italiano.