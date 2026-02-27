Sanremo 2026, il Festival della musica italiana, ha incoronato Nicolò Filippucci come vincitore della sezione Nuove Proposte. Il giovane artista si è imposto con il brano Laguna, conquistando il palco del Teatro Ariston nella serata finale del 26 febbraio.

La vittoria di Filippucci è il risultato di una competizione serrata, in cui il suo talento ha prevalso su quello di Angelica Bove, in gara con il brano Mattone. Il verdetto finale è stato determinato dalla combinazione dei voti del pubblico, espressi tramite televoto, e dalle valutazioni delle giurie: la Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio.

Nonostante la sconfitta nella competizione principale, Angelica Bove ha ottenuto importanti riconoscimenti individuali, aggiudicandosi il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio della Critica Mia Martini. Filippucci, invece, ha visto premiato il suo percorso con il sostegno del televoto e delle altre commissioni di valutazione.

Il percorso di Nicolò Filippucci

Nato nel 2006 a Corciano, in provincia di Perugia, Nicolò Filippucci ha dimostrato una precoce vocazione musicale. Ha iniziato a suonare la chitarra all'età di sette anni e ha mosso i primi passi sul palco a nove anni, esibendosi nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. La sua passione e il suo talento si sono consolidati nel tempo, portandolo a farsi notare a livello nazionale.

La partecipazione al talent show Amici ha rappresentato un momento significativo, permettendogli di raggiungere la semifinale e accrescere la sua visibilità. Nel 2025, la sua carriera ha subito un'ulteriore accelerazione con la pubblicazione del suo primo EP ufficiale, Un’ora di follia, uscito il 23 maggio. Il brano Laguna, presentato a Sanremo Giovani, si è rivelato la chiave di accesso alla finale delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

L'entusiasmo dell'Umbria per la vittoria

La vittoria di Nicolò Filippucci ha suscitato un'ondata di entusiasmo e orgoglio in Umbria, la sua regione d'origine. La presidente della Regione ha espresso la sua gioia tramite un post su Facebook, sottolineando come il successo del giovane artista premi il suo talento, l'impegno e la passione, portando sul palco nazionale la creatività e il cuore della terra umbra.

Anche il sindaco di Corciano ha celebrato il trionfo, definendolo un motivo di orgoglio per l'intera comunità, che si è stretta attorno al suo ragazzo eccezionale.

Questo primo, importante riconoscimento nazionale segna un punto di partenza fondamentale per la carriera di Filippucci. La sua ascesa artistica sembra destinata a proseguire, fondendo talento, dedizione e un forte legame con le proprie radici culturali, elementi che hanno saputo creare una profonda sintonia emotiva con il pubblico.