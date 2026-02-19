Con l’avvicinarsi della 76ª edizione del Festival di Sanremo, la curiosità degli appassionati è già puntata su chi vincerà questa edizione. Ecco come si presentano le quote del Festival di Sanremo 2026 per tutti i Big annunciati.
Serena Brancale è la favorita per il Festival di Sanremo 2026 per i bookmakers
Secondo l'agenzia Sisal, la favorita numero 1 per la vittoria è la cantante pugliese Serena Brancale in gara con il brano intitolato "Qui con me". l suo trionfo è infatti pagato a 3,50.
A seguire tutti gli altri candidati più probabili alla vittoria, fino alle quotazioni più alte per performer percepiti come outsider o meno favoriti.
Tra questi principali spiccano:
Fedez & Marco Masini – quota favorevole tra i migliori sul mercato, indicati come uno dei punti di riferimento per chi punta alla vittoria finale.
Tommaso Paradiso – subito alle spalle dei primi, con una quota che riflette l’interpretazione pop e l’appeal trasversale del suo brano.
Sayf, Arisa e Nayt – più o meno allo stesso livello nei pronostici, con quote che li rendono candidati credibili a un piazzamento alto.
Nel gruppo successivo troviamo altri nomi di rilievo, con quote che li collocano come possibili sorprese della kermesse:
artisti come Eddie Brock, Ermal Meta e Levante si mantengono su valori intermedi, utili per scommesse più rischiose ma potenzialmente redditizie.
Enrico Nigiotti e Fulminacci, con quote più alte, rappresentano opzioni più improbabili ma non impossibili, soprattutto per chi cerca un esito con payout maggiore.
In generale, queste quote raccontano un Festival ancora aperto e competitivo, con nomi storici e giovani proposte pronti a confrontarsi sul palco del Teatro Ariston.
Bisogna però ricordare che le quote possono variare nel tempo, soprattutto dopo la pubblicazione dei brani completi o le prime esibizioni alla stampa.
Che cosa significano le quote di Sanremo
Le quote vincente Sanremo 2026 non sono previsioni definitive, ma riflettono un equilibrio fra percezione pubblica, storia artistica, popolarità attuale e potenziale impatto emotivo della canzone. In genere:
quote più basse indicano artisti ritenuti con maggiori chance di aggiudicarsi la vittoria sulla carta;
quote più alte rappresentano candidati meno probabili ma con payout più elevato in caso di sorpresa.
In un evento come il Festival, con una giuria mista (televoto e giurie speciali) e grande attenzione mediatica, l’evoluzione delle quote merita di essere monitorata nei giorni che precedono la competizione. Ma quasi sempre uno dei favoriti secondo i quotisti alla fine vince davvero Sanremo.