Ubaldo Pantani è salito sul palco del Teatro Ariston giovedì 26 febbraio 2026, durante la terza serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo. L’attore-entertainer ha interpretato il suo storico personaggio, Lapo Elkann, rispondendo all’invito diretto di Carlo Conti durante la trasmissione Che tempo che fa. Pantani ha esordito con battute che hanno sapientemente mescolato il paradosso televisivo con l’orgoglio nazionale. “Devo dire che senza tavolo e senza acquario, c’è più spazio, Fabio”, ha commentato, anticipando il tono satirico del suo intervento.

La sua presenza si è rivelata emblematica, sospesa tra autoironia e gioco televisivo, culminando nella battuta fulminea: “No, però lei ha lanciato me”.

Il siparietto è proseguito con una battuta rivolta a Carlo Conti: “Con gli occhiali da vista non ti avevo riconosciuto, faccio sempre confusione tra voi conduttori”. Pantani ha poi ironizzato sulla programmazione televisiva: “Rai9 fa parte del grande bouquet di Sky, un’eccellenza italiana”, una chiara parodia dello snobismo mediatico. Sul fronte dell’omaggio al Paese, Lapo ha indossato un tailleur tricolore, dichiarando: “Moda, cibo, in quest’ordine perché se il cibo va su moda ci si macchia, la grande musica”. Ha poi evocato “grandi geni italiani come Leonardo da Vinci, Guglielmo Marconi, Galileo Galilei e tanti altri aeroporti”, sottolineando l’importanza di essere orgogliosi delle proprie eccellenze.

Con elegante ironia, ha descritto le tre categorie del Festival: “Big, nuove proposte, gente che ha prenotato tramite l’app ed è in attesa”, esprimendo l’augurio che gli sfortunati possano “avere una nuova chance” perché “la vita è fatta di prendere e rialzarsi”. In chiusura, ha ironizzato: “Volevo fare veramente un applauso a questa signora che suona lo strumento che avrei sempre voluto, l’ukulele da clavicola.”

Il ruolo di Ubaldo Pantani e l’evoluzione de “il suo Lapo”

Pantani interpreta Lapo Elkann da vent’anni, trasformandolo in una maschera della commedia dell’arte, più incline ai cliché comici che alla satira pungente. Nato come parodia televisiva, il personaggio si è evoluto nel tempo fino a diventare una figura riconoscibile e affettuosa, “una maschera senza malizia” che conquista il pubblico per il suo candore e la sua leggerezza.

L’approdo al Festival rappresenta per l’attore un riconoscimento simbolico: dal palco del teatro d’autore a quello più prestigioso della canzone italiana, dalla formazione teatrale con Giorgio Albertazzi al successo con i Gialappa’s, Quelli che il calcio e Che tempo che fa. La proposta di Carlo Conti, “il tuo Lapo… può essere a Sanremo?”, è stata accolta da Pantani con un inequivocabile “non si può dire di no”.

Carriera dell’imitatore e successo del personaggio

Ubaldo Pantani, nato a Cecina nel 1971, ha iniziato la sua carriera come attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi. Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 1997 con il programma Macao di Gianni Boncompagni. La notorietà è arrivata nel 2004 con il cast di Mai dire… della Gialappa’s Band, dove ha dato vita a imitazioni iconiche, tra cui quelle di Lapo Elkann, Gigi Buffon e altri personaggi della cultura pop italiana.

Ha poi partecipato a Quelli che il calcio e, dal 2023, è ospite fisso a Che tempo che fa su NOVE. Questa traiettoria artistica spiega la sua profonda affinità con il pubblico e la credibilità comica che lo hanno reso un candidato ideale per una partecipazione a Sanremo. Il personaggio di Lapo, nelle mani di Pantani, è diventato una maschera teatrale amata per la sua assenza di malizia, capace di giocare con la distanza ironica dal personaggio reale senza alimentare polemiche, e consolidata da un rapporto di stima reciproca con l’originale Elkann.