Al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha invitato sul palco Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, per un omaggio alla celebre cantante. Camilla ha interpretato “Eternità”, brano presentato dalla Vanoni in coppia con I Camaleonti al Festival del 1970. L’esibizione ha raggiunto un’intensità particolare quando, sul finale, la voce della nonna ha preso il sopravvento, trasformando il momento in un commovente “duetto” virtuale.

Un tributo carico di emozione

L’omaggio ha suscitato grande emozione tra il pubblico dell’Ariston. Camilla ha lasciato che fosse la musica a parlare, culminando in un passaggio in cui ha abbassato il microfono e la voce originale di Ornella Vanoni ha risuonato, suggellando un momento di forte impatto emotivo.

Le parole di Camilla e il legame con la nonna

Al termine dell’esibizione, Camilla ha sintetizzato il più grande insegnamento ricevuto dalla nonna con poche parole: “L’insegnamento più grande che mi ha dato lei è di non pensarci troppo”. Un messaggio che ha reso ancora più intimo e personale il tributo.

Al momento non risultano conferme indipendenti che aggiungano dettagli alla notizia principale.

Chi è Camilla Ardenzi

Camilla Ardenzi è la nipote di Ornella Vanoni. Ha mantenuto un profilo riservato fino a oggi, dedicandosi a studi e formazione lontano dai riflettori. La sua presenza sul palco dell’Ariston ha rappresentato un momento di grande significato, sia personale che artistico.