La grande mostra “Una finestra punteggiata di gocce di pioggia”, dedicata al maestro della fotografia Saul Leiter, si apre a Bologna presso Palazzo Pallavicini dal 5 marzo al 19 luglio 2026. L’esposizione, curata da Anne Morin e prodotta da Vertigo Syndrome in collaborazione con diChroma photography e la Saul Leiter Foundation, con il patrocinio del Comune di Bologna, riunisce 126 fotografie in bianco e nero, 40 a colori, 42 dipinti, cinque riviste originali d’epoca e un documento filmico. La selezione include stampe vintage e moderne, primi lavori sperimentali e celebri immagini di moda realizzate per testate come Harper’s Bazaar.

Leiter, antidivo per natura, pubblicò solo una parte del suo vasto corpus in vita; molti negativi rimasero inediti, ed è proprio questa dimensione intima e poetica a emergere nel percorso espositivo.

L’allestimento è concepito come un’esperienza immersiva e partecipativa: la disposizione degli spazi, delle luci e dei punti di vista invita il pubblico a osservare e fotografare come faceva lo stesso Saul Leiter. Alcune sezioni sono studiate per far sperimentare in prima persona modalità di inquadratura, giochi di riflessi, trasparenze e frammenti visivi tipici del suo sguardo poetico. Leiter trasforma la quotidianità in poesia visiva: il vapore che sale dai tombini, gli ombrelli nella pioggia, i riflessi sulle vetrine diventano “haiku fotografici”, simboli velati ed evocativi della città più che rappresentazioni esplicite.

Palazzo Pallavicini, un luogo per l’arte

Palazzo Pallavicini, situato in via San Felice 24 a Bologna, è sede di mostre d’arte e fotografia di rilievo nazionale. Ha ospitato in passato esposizioni dedicate a Robert Doisneau, Vittorio Matteo Corcos e Giuseppe Veneziano, affermandosi come luogo di riferimento per l’arte contemporanea e fotografica. L’istituzione della mostra su Saul Leiter prosegue questa tradizione, confermando la vocazione del palazzo come spazio aperto alla sperimentazione visiva e alla riflessione artistica attraverso linguaggi diversi.

Saul Leiter: pittore e fotografo

Saul Leiter, scomparso a New York il 26 novembre 2013, è stato uno dei più raffinati maestri della fotografia del ventesimo secolo.

Già attivo negli anni Quaranta, iniziò con pellicole Kodachrome 35 mm, sperimentando in un’epoca in cui il colore era considerato frivolo o commerciale; invece, ne fece un linguaggio poetico, anticipando l’accettazione della fotografia a colori come arte. Ritiratosi per due decenni dalla ribalta, venne riscoperto a livello internazionale dopo la pubblicazione di Early Color nel 2006. Sue opere oggi sono parte delle collezioni di istituzioni prestigiose come il Whitney Museum of American Art e il Victoria and Albert Museum.

La mostra sottolinea anche la sua duplice identità di pittore e fotografo: Leiter trattava ogni inquadratura come una tela, con eleganza e delicatezza, grazie alla sua formazione nel campo delle arti visive.

Nella sua visione fotografica la realtà e l’astrazione si fondono: la sua estetica rifiuta il documentarismo dominante nel dopoguerra preferendo immagini frammentate e sfumate, come brevi istantanee o annotazioni di realtà, simili a haiku visivi. Come affermava lui stesso: “Non ho una filosofia. Ho una macchina fotografica. Guardo attraverso l’obiettivo e scatto. Le mie fotografie sono solo una piccola parte di ciò che vedo e che potrebbe essere fotografato. Sono frammenti di possibilità infinite.” Questa dichiarazione risuona nel carattere dell’allestimento, che offre un’esperienza coinvolgente e intima, invitando il visitatore a guardare il mondo con lo stesso sguardo di Leiter.

Infine, la mostra dal titolo poetico e suggestivo si inscrive in una stagione culturale bolognese attenta a promuovere linguaggi visuali contemporanei attraverso mostre curate con rigore e apertura sperimentale.