La storica Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, presieduta da Oreste de Divitiis, riprende la sua attività dopo l’incendio che ha compromesso l’uso del Teatro Sannazaro. Il segnale di ripartenza è affidato al concerto del Trio Kobalt, previsto giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 20 nella Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Majella, gentilmente concessa dall’istituto. Queste sono le coordinate essenziali dell’iniziativa: un tributo alla resilienza culturale e un concreto “atto di responsabilità culturale e di vicinanza” dichiarati dal direttore del Conservatorio, maestro Gaetano Panariello.

“Siamo profondamente colpiti dalla perdita del Sannazaro, un presidio culturale d’eccezione. Per noi non era solo un teatro, ma una casa ricca di ricordi costruiti in dieci anni di attività” afferma Tommaso Rossi, direttore artistico dell’Associazione Scarlatti. Di fronte al dolore per “le macerie”, l’associazione guarda al futuro “con speranza, grazie al supporto del Conservatorio di San Pietro a Majella e del maestro Panariello che, in questa ora buia, ci consentono di non fermare la nostra ultracentenaria missione al servizio della musica”.

Il programma del concerto è un raffinato viaggio attraverso tre epoche: l’equilibrio formale del Trio n. 45 in mi bemolle maggiore di Franz Joseph Haydn; il lirismo introspettivo del Trio élégiaque n.

1 in sol minore di Sergej Rachmaninov; la “drammatica modernità” del Trio n. 2 in mi minore op. 67 di Dmitrij Šostakovič, composto nel 1944 come requiem per l’amico Ivan Sollertinsky ma anche grido contro le atrocità della Seconda guerra mondiale e dell’Olocausto. Il Trio Kobalt, formato da Irenè Fiorito al violino, Lorenzo Guida al violoncello e Riccardo Ronda al pianoforte, è così protagonista di “un itinerario musicale… che riesce a legare estetiche lontane” passando dalla chiarezza classica alla profondità romantica e alla tragicità moderna.

Il ruolo del Conservatorio e il valore dell’apertura istituzionale

La disponibilità della Sala Scarlatti da parte del Conservatorio di San Pietro a Majella rappresenta un gesto di grande significato per il tessuto culturale napoletano.

Il maestro Panariello ha definito l’accoglienza dei concerti della Scarlatti come “un dovere istituzionale e un concreto atto di responsabilità culturale e di vicinanza ad una delle più prestigiose ed antiche associazioni musicali napoletane”. Un approccio che ben si intreccia con la tradizione pluricentennale dell’istituto, da sempre impegnato nella formazione musicale e nella promozione del patrimonio artistico.

La Sala Scarlatti assume quindi il ruolo di spazio di rinascita, consentendo alla Scarlatti di proseguire la sua stagione musicale – parte integrante di una rassegna più ampia che include altri appuntamenti in luoghi quali il Teatro Acacia – e di mantenere viva la propria presenza nella città, nonostante l’emergenza.

Il Trio Kobalt: contesto e affermazione internazionale

Il Trio Kobalt, formato nel 2022 al Conservatorio della Svizzera Italiana, si è imposto nel panorama cameristico come uno degli ensemble emergenti più promettenti d’Italia. Ha vinto competizioni quali il Concorso AMUR – Nuovi Talenti, e nel corso della stagione 2025/2026 è stato regolarmente inserito nei cartelloni dell’Associazione Scarlatti. La sua attività include concerti in contesti nazionali e internazionali, con un repertorio che spazia dal classico al moderno.

Il concerto in programma reca una forte valenza simbolica: non solo segna il ritorno in scena della Scarlatti in seguito alla perdita del suo teatro principale, ma valorizza anche il ruolo dei giovani interpreti nella continuità culturale della città. L’utilizzo della Sala Scarlatti rinnova un legame storico tra istituzioni musicali e città, e rafforza la centralità del Conservatorio quale hub culturale attivo.