È approdato nelle sale italiane "Scarlet", il nuovo film d’animazione diretto da Mamoru Hosoda, autore già noto a livello internazionale per pellicole come "La ragazza che saltava nel tempo" e "Mirai". L’opera si distingue per il suo deciso messaggio pacifista e antimilitarista, portando sullo schermo una storia ambientata in un mondo fantastico devastato dalla guerra. La narrazione segue le vicende di una giovane protagonista alle prese con le conseguenze dei conflitti e di un potere militare oppressivo, proponendo una storia che si rivolge tanto agli spettatori adulti quanto a quelli più giovani per la profondità dei temi trattati.

Il film si inserisce nel filone del cinema d’animazione giapponese che utilizza le atmosfere fantasy per riflettere su quesiti etici e sociali. Mamoru Hosoda, già candidato all'Oscar per il suo lavoro precedente, firma anche la sceneggiatura di "Scarlet", confermando la propria attenzione verso temi di attualità e l’intenzione di proporre una critica rivolta al militarismo e alla cultura della violenza. In varie scene emergono invece valori legati all’empatia e alla necessità di scelte personali controcorrente: “Non basta desiderare la pace, bisogna comprenderne il significato, anche quando tutto intorno spinge in direzione contraria”, dichiara il regista nel film. L’opera, della durata di un’ora e quaranta minuti, è distribuita in Italia da un circuito di cinema selezionati a partire dal 18 febbraio 2026.

Il fantasy giapponese e la tradizione antimilitarista

La filmografia di Mamoru Hosoda si è sempre distinta per la sensibilità ai temi dell’individuo e della collettività, spesso osservata attraverso lo sguardo dei giovani protagonisti. In "Scarlet" la scelta del setting fantasy permette di disegnare metafore della realtà contemporanea, con particolare attenzione ai meccanismi di potere e alle derive belliche. L’attenzione al pacifismo si allinea ad alcune delle produzioni anime più note, come "Nausicaä della Valle del Vento" di Hayao Miyazaki, che rappresenta uno dei punti di riferimento nella critica all’uso indiscriminato della forza e nella difesa della natura e dell’umanità contro la distruzione.

La pellicola propone anche una riflessione sugli effetti della guerra sulle nuove generazioni e sul ruolo delle scelte personali nel determinare le sorti di una società. Il film, già accolto positivamente in Giappone, mira a coinvolgere un pubblico internazionale sensibile alle problematiche sociali ed etiche portate in scena attraverso l’animazione.

Mamoru Hosoda: carriera e opere principali

Mamoru Hosoda, nato nel 1967, è uno dei registi di spicco nell’animazione giapponese contemporanea. Dopo aver lavorato agli esordi per lo Studio Ghibli, si è affermato con opere indipendenti per lo Studio Chizu, di cui è cofondatore. Film come "Wolf Children" (2012), "The Boy and the Beast" (2015) e "Mirai" (2018) hanno riscosso successo internazionale, arrivando anche alla candidatura all’Oscar come miglior film d’animazione.

Il suo stile si è caratterizzato per la capacità di fondere elementi classici del racconto giapponese con tematiche universali e attuali, rivolgendosi sia a un pubblico giovanile che adulto.

La nuova uscita "Scarlet" si inserisce in questa traiettoria, rafforzando il ruolo del cinema d’animazione come veicolo di messaggi sociali e civili e mettendo l’accento sulla responsabilità individuale e collettiva di fronte al rischio di ripetere errori del passato.