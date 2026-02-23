Riprendono dopo circa quaranta anni gli scavi archeologici nell’anfiteatro romano del Parco Archeologico di Venosa (Potenza), scoperto tra il 1841 e il 1842. La campagna in corso interessa una vasta area di circa quattrocento metri quadrati a nord-ovest delle strutture già note, con l’obiettivo di esplorare settori finora inesplorati, recuperare dati oggi perduti, chiarire le modalità costruttive, le trasformazioni dell’edificio e il rapporto tra le strutture e il pendio naturale, al fine di offrire una lettura aggiornata del monumento.

La recente campagna di scavo ha permesso di documentare un’articolata stratigrafia di tagli e riempimenti moderni e di rilevare tracce di profonde spoliazioni avvenute in età post-antica, presumibilmente connesse al cantiere medievale della vicina Chiesa Incompiuta.

Le indagini hanno inoltre portato all’individuazione dell’impianto originario dell’edificio, nonché di elementi strutturali funzionali alla circolazione del pubblico, verosimilmente riferibili a un vomitorium o a un articolato sistema di rampe e scale della cavea.

«Si apre una nuova stagione di scavi che consentirà di ampliare le conoscenze sull’anfiteatro, espressione dell’urbanitas dell’antica Venusia, con l’obiettivo di restituire l’intero monumento alla fruizione pubblica» ha dichiarato il direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, Tommaso Serafini.

L’anfiteatro ha forma ellittica e un’estensione di circa settemilaseicento metri quadrati. Fu realizzato sfruttando in parte il pendio naturale e in parte un terrapieno artificiale.

Il Parco Archeologico e l’anfiteatro: contesto e valore storico

Il Parco Archeologico di Venosa custodisce i resti di una colonia latina fondata nel 291 a.C., tra cui terme, domus, un battistero paleocristiano e un anfiteatro romano. L’edificio, collocato nella parte opposta rispetto alle strutture termali e domus, si presenta con un impianto ellittico, i cui diametri misurano all’incirca settanta metri per duecentodieci metri, con una capienza stimata in circa diecimila spettatori. Allo smantellamento dell’anfiteatro, molti materiali furono riutilizzati nell’ambiente urbano, tanto che alcune statue leonine presenti nell’abitato provengono proprio da esso.

Il progetto di valorizzazione e la storia degli studi

Il Parco Archeologico di Venosa fa parte del sistema culturale della Soprintendenza e del Museo Archeologico Nazionale “Mario Torelli”, situato nel castello rinascimentale di Pirro del Balzo. Il territorio rappresenta un raro esempio di stratigrafia urbana antica e medievale conservata senza stratificazioni moderne, offrendo un continuum monumentale che collega anfiteatro, terme e complesso ecclesiale della Santissima Trinità.

Tra il 2014 e il 2020, nell’ambito del programma PON Cultura e Sviluppo, sono stati programmati interventi di allestimento e rifunzionalizzazione dell’anfiteatro, con un finanziamento di circa un milione sessantamila euro rivolto alla realizzazione di percorsi accessibili, didattica, tecnologie innovative e impianti per eventi culturali.

Nel 2025 era stato affidato lo scavo archeologico finalizzato alla futura passerella di collegamento tra l’anfiteatro e la Chiesa Incompiuta; nello stesso anno furono affidati i servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza per il collegamento pedonale e per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo e nel parco.

Questi interventi testimoniano un impegno strutturato verso la fruizione, l’accessibilità e la valorizzazione del sito, in un contesto ricco di testimonianze che spaziano dall’età repubblicana a quella medievale.