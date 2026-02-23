Gabriele Di Fronzo firma il romanzo «Sfinge» (Einaudi), un testo definito da Paolo Petroni “ironico, malinconico, intellettuale”, che intreccia mille fili narrativi, divagazioni, notazioni e storie in una scrittura che “cattura il lettore”. Il protagonista è Matteo Lesables, archeologo del Museo Egizio di Torino incaricato di trasferire opere e reperti per mostre nel mondo. La missione attorno a cui ruota la storia è l’imballaggio e la scorta di una Sfinge verso Shanghai, destinata a essere “l’ultima missione prima di andare in pensione”. Il romanzo invita dunque a “riflettere su tempo e vita” nel crocevia fra passato e futuristica metropoli cinese, evocando uno spessore saggistico ed esistenziale.

Nel racconto, l’io narrante descrive il suo mestiere come una fuga: “Accompagnare le opere d’arte in giro per il mondo è la forma perpetua di esilio che mi sono scelto per tollerare la vita adulta”, occasioni per “levarsi di torno” nei momenti più lieti o tristi della vita. Ma questa volta è diverso: l’esperienza lo costringe a fare i conti con ricordi e, in particolare, con un amore finito di nome Sara, che riemerge come la Sfinge stessa in tutto il suo mistero e carico simbolico. Ricorre il pensiero che “un museo di antichità è un modo di pensare al passato con l’immaginazione”, e Matteo avverte un’intensa consapevolezza della propria solitudine, insieme a un senso di amore e gratitudine per quel rifugio.

Shanghai: memoria e futuro

La descrizione di Shanghai come “una città inafferrabile e in cui tutto è nuovo”, dove Matteo percepisce al contempo che “ci sia sempre stato” e che la città sia proiettata verso il futuro, si accompagna all’idea che “così si tiene in vita una civiltà, distruggendo tutto”. In questa atmosfera sospesa, un incontro amoroso con Qi – che suscita il sospetto di una “mistificazione anche nei discorsi più sinceri” – lo conduce a visitare la parte sommersa della Muraglia cinese, evocatrice di tempo e di memoria. L’opera è infatti attraversata dal ritorno al tema del tempo, della sua conservazione e della fine: i reperti, e in particolare la Sfinge, vengono custoditi “in previsione del tempo in cui tutto scomparirà”.

Un detto egiziano – “tutti temono il tempo, ma il tempo teme le piramidi. Se non sei una piramide, più di ogni altra cosa devi temere il tempo” – segna questa riflessione, mentre Matteo annota: “viaggiamo innanzitutto per mettere quanta più distanza possibile tra noi e il luogo in cui sospettiamo che moriremo”. L’immagine della clessidra accompagna la consapevolezza che “in un preciso momento la materia inorganica, che si decompone e muta costantemente, altererà anche la Sfinge”, e Matteo vuole essere “presente quando diventerà ciò che da tremila anni desidera diventare: polvere”, sabbia.

Intrighi, incontri e rinascite

Shanghai riserva anche una sorpresa: oltre agli obblighi professionali, emerge l’incontro con Kong Yalei, un uomo d’affari enigmatico che coinvolge Matteo in un progetto che include un viaggio.

Di Fronzo costruisce così un romanzo che resta fedele al tono dell’intuizione narrativa: un testo nel quale la professione di archeologo diventa lente per esaminare fragilità personali e memorie, in cui l’inconscio emerge dall’arte e dal viaggio.

Questa narrazione, alimentata da una scrittura che mescola profondità saggistica e sentimento esistenziale, offre uno sfondo globale in cui passato e presente, memoria individuale e collettiva si intrecciano. Il viaggio, la città straniera, l’amore, il ricordo e il tempo convergono in una storia riflessiva, capace di svilupparsi nella malinconia e nel pensiero, oscillando tra solitudine e incontro.