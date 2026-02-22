Nicole “Snooki” Polizzi, celebre protagonista del reality show ‘Jersey Shore’, ha condiviso sui social media la notizia della sua diagnosi di tumore al collo dell’utero. L’ex star ha annunciato che si sottoporrà a un’isterectomia, una scelta terapeutica ritenuta più appropriata rispetto a chemioterapia o radioterapia. Parallelamente, ha lanciato un forte appello alla prevenzione, rivelando di aver riscontrato pap test anomali negli ultimi tre o quattro anni.

La diagnosi e la scelta terapeutica

“Non è la notizia che speravo di ricevere, ma non è nemmeno la peggiore, perché lo hanno scoperto in tempo”, ha dichiarato Snooki.

L’oncologo le ha illustrato le opzioni terapeutiche, tra cui chemioterapia e radioterapia, ma ha indicato l’isterectomia come la soluzione più efficace, specificando che le ovaie non verranno rimosse.

Un messaggio di solidarietà e prevenzione

La 38enne ha confessato di aver inizialmente rimandato gli esami per paura, ma di averli infine affrontati, portando alla scoperta del tumore in fase iniziale e quindi curabile. Ha esortato le donne a condividere le proprie esperienze, sottolineando l’importanza del supporto reciproco: “Siamo una comunità di donne… molte lo vivono in silenzio, senza nessuno con cui confrontarsi, e sono spaventate da sole”.

Contesto e conferme

La notizia, inizialmente diffusa da Adnkronos, è stata ripresa da diverse testate internazionali autorevoli, che confermano la diagnosi di tumore al primo stadio e l’appello alla prevenzione lanciato dalla Polizzi.

Chi è Nicole “Snooki” Polizzi

Nicole “Snooki” Polizzi ha raggiunto la notorietà grazie al successo di ‘Jersey Shore’, trasmesso da MTV a partire dal 2009. La sua partecipazione al programma ha incluso diverse stagioni e spin-off, come ‘Snooki & JWoww’ e ‘Jersey Shore: Family Vacation’. Residente nel New Jersey, è sposata da undici anni e ha tre figli.