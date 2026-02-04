Il rapper americano Snoop Dogg è stato il grande ospite internazionale atteso a Gallarate (Varese) questa mattina per una sorpresa nel percorso della Fiamma Olimpica verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Accolto in piazza Libertà da circa tremila studenti giunti da tutte le scuole cittadine, ha sfilato tra due ali di folla indossando la divisa ufficiale dei Giochi, mentre una nevicata artificiale ha trasformato la piazza in un palcoscenico da Olimpiadi Invernali.

Il rapper ha percorso i classici duecento metri che spettano a ciascun tedoforo, avanzando con il suo stile caratteristico, tra sorrisi, selfie e un po’ di rap.

Ad accompagnarlo, accanto ai tedofori ufficiali, c’erano l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso e il sindaco di Gallarate Andrea Cassani. Dopo la sua tappa, la Fiamma Olimpica è proseguita verso Busto Arsizio per continuare la staffetta.

La tappa di Gallarate e le modalità dell’accoglienza

La presenza di Snoop Dogg nel viaggio della Fiamma è stata una sorpresa confermata solo al suo ingresso in piazza Libertà, nonostante le voci circolate nei giorni precedenti. Ad attenderlo, la folla scolastica e un effetto scenografico studiato per l’occasione: una neve artificiale sparata nel centro cittadino che ha contribuito a evocare l’atmosfera dei Giochi Invernali. La partecipazione del rapper ha rappresentato un momento simbolico dell’entusiasmo che accompagna l’avvicinamento alla cerimonia di apertura dei Giochi, prevista per il 6 febbraio.

Snoop Dogg tra rappresentanza olimpica e precedente esperienza a Parigi 2024

La scelta di Snoop Dogg come tedoforo, oltre alla carica simbolica, si inserisce nel suo coinvolgimento nei Giochi. La sua posizione come figura amatissima del racconto olimpico è iniziata già ai Giochi di Parigi 2024, dove aveva portato la Fiamma e conquistato pubblico e atleti con presenza scenica e “bonne vibes”.

Oltre al ruolo nella staffetta, Snoop Dogg è stato nominato “honorary coach” della squadra degli Stati Uniti per i Giochi Invernali 2026, con l’incarico di supportare e motivare gli atleti, senza responsabilità tecniche, ma con un forte impatto simbolico e mediatico. Sarà inoltre uno dei volti principali della copertura televisiva statunitense dei Giochi, al fianco del conduttore Mike Tirico in segmenti come “Snoop’s Greatest Hits” su NBC e Peacock, portando la sua energia unica anche in onda.

Il percorso della Fiamma Olimpica, iniziato il 26 novembre 2025 a Olimpia, in Grecia, toccherà tutte le 110 province italiane in circa 12.000 chilometri, per concludersi con l’accensione del braciere allo stadio di San Siro a Milano il 6 febbraio 2026, giorno della cerimonia inaugurale. La tappa di Gallarate si inserisce in questo contesto come uno dei momenti simbolici più suggestivi della staffetta italiana.