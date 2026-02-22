Il 21 e 22 febbraio scorsi, il Teatro Augusteo di Napoli ha ospitato lo spettacolo-evento “Celebrando Sophia Loren”, un sentito tributo che ha intrecciato musica, cinema e memoria attorno alla figura della leggendaria diva. Collegata in diretta streaming dalla sua abitazione, Sophia Loren ha percepito l'affetto della sua città natale, mentre il figlio Carlo Ponti jr, visibilmente commosso, l'ha definita una donna “combattatrice”. Questa espressione, interpretata sia come un neologismo evocativo che come un possibile lapsus, ha suscitato calorosi applausi, racchiudendo in sé concetti di amore, resilienza e passione, e sottolineando la straordinaria forza della madre.

La serata, durata quasi tre ore, è andata oltre il semplice omaggio a un'icona di Napoli e dell'Italia nel mondo. Si è configurata come un lungo e coinvolgente affresco artistico, arricchito da musica, danza, immagini tratte dai suoi film più celebri, fotografie d'epoca e la partecipazione di ospiti d'eccezione. Una narrazione capace di toccare le corde più profonde di un pubblico eterogeneo.

Un Palcoscenico di Emozioni e Talenti

I protagonisti indiscussi dello spettacolo sono stati il tenore Pasquale Esposito & Friends, affiancati dalla Los Angeles Virtuosi Orchestra, magistralmente diretta da Carlo Ponti jr. La regia e le coreografie di Ettore Squillace hanno dato forma a un racconto emozionale della carriera della Loren, scandito da colonne sonore indimenticabili, brani della tradizione lirica italiana, melodie classiche della canzone napoletana e pezzi originali.

Tra i momenti più toccanti, l'interpretazione di Lina Sastri con un estratto da “Filumena Marturano”, la performance live di Gigi Finizio e l'omaggio lirico del soprano Mayssa Karaa. Il repertorio ha spaziato da classici intramontabili come “Caruso” e “Un amore così grande” a brani iconici della tradizione partenopea quali “’O Sole mio” e “Funiculì Funiculà”, affiancati a composizioni di maestri come Rossini, Puccini, Leoncavallo e Tosti.

Questo progetto, già acclamato a Los Angeles nel 2024 e a Chicago nel 2025, ha trovato in Italia la sua prima e significativa tappa proprio nella città che lega indissolubilmente Sophia Loren alla sua identità, un legame intensamente celebrato dal figlio e dal caloroso pubblico partenopeo.

Le Voci dei Protagonisti e la Dimensione dell'Evento

La presentazione del concerto evento ha visto dialogare Carlo Ponti jr e il tenore Pasquale Esposito. Esposito ha descritto lo spettacolo come un affresco musicale dedicato alla ricca cultura teatrale napoletana, una fusione ideale tra musica, cinema e teatro. Ha espresso la speranza che la madre potesse partecipare alla “prima” assoluta. In conferenza stampa, il figlio ha sottolineato l'emozione che accompagna ogni suo ritorno a Napoli: “Ogni volta che vengo a Napoli sento l’emozione della gente per mia madre… il messaggio di mia madre è che Napoli è nel suo cuore”.

La portata dell'evento è stata imponente: sul palco hanno operato una decina di ballerini e circa trenta musicisti e artisti, sotto la direzione artistica di Carlo Ponti jr.

Elementi scenico-musicali si sono armoniosamente intrecciati per narrare, sia visivamente che sonoramente, la straordinaria storia dell'icona Sophia Loren. Il concerto, definito un “Viaggio musicale ed emozionale”, ha attraversato generi e decenni, proponendo un mix di melodie partenopee, lirica, canzone d'autore e opere operistiche, con la partecipazione di ospiti di rilievo come Gigi Finizio, Lina Sastri e il soprano Mayssa Karaa.

Radici e Risonanza Culturale

Questa rappresentazione segna la prima data italiana di un progetto che ha già riscosso successo negli Stati Uniti, trovando a Napoli la sua dimensione simbolica più profonda. La città natale dell'attrice non è stata solo la location, ma l'anima stessa del tributo, grazie anche al ruolo di Pasquale Esposito, vero “ambasciatore napoletano”, e all'evidente affetto reciproco tra Sophia Loren e Napoli.

Il successo internazionale delle tappe precedenti ha conferito ulteriore significato a questo ritorno alle radici, celebrato attraverso la musica e la memoria collettiva di una carriera leggendaria, innestandosi nel presente della città che ha contribuito a farla diventare un simbolo globale.