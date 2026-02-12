Oltre 12 mila spille gialle, raffiguranti un “piccolo‑cuore violino”, sono state distribuite a partire dal Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice. Inizialmente indossate dai professori d’orchestra e dal direttore Michele Mariotti, le spille rappresentano una protesta silenziosa contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del teatro veneziano, con incarico a partire da ottobre prossimo.

L’iniziativa, promossa dal comitato nazionale delle fondazioni lirico‑sinfoniche, nasce come “un simbolo dell’amore per il proprio lavoro e per il pubblico”.

L’obiettivo è stato quello di comunicare il disagio senza danneggiare cittadini e spettatori, evitando l’interruzione della programmazione. Il Concerto di Capodanno, infatti, si è svolto regolarmente.

Alla richiesta di spille hanno aderito lavoratori dell’Arena di Verona, del Teatro Regio di Torino, del Teatro alla Scala, dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, dell’Orchestra Rai, studenti e insegnanti dei conservatori, musicisti, direttori d’orchestra, oltre a figure dei settori scientifico, medico, giuridico, professionisti della cultura e dello spettacolo, professori universitari e il pubblico. Diverse centinaia di spille sono giunte anche da Francia, Spagna, Germania, Inghilterra e America Latina.

“Questo gesto è diventato un simbolo condiviso da chi chiede con forza una visione diversa per il futuro della cultura”, si legge in un post del comitato. Una visione che “vada oltre l’emergenza, che superi le logiche del sottofinanziamento, che riconosca la cultura come valore fondante del Paese, risorsa strategica e bene comune da salvaguardare”. La spilla rappresenta una scintilla di dignità collettiva, una protesta che unisce, la difesa dell’identità artistica, della competenza tecnica e dell’amore per la musica. È un modo per affermare che la cultura è un bene comune, non un ambito da sacrificare a logiche estranee alla sua missione.

Il comitato ha precisato che “Non si tratta di un attacco a persone, ma al metodo di gestione che rischia di svuotare le istituzioni culturali della loro vocazione”.

La spilla è il simbolo di chi crede che la cultura italiana vada sostenuta con risorse certe e visione a lungo termine. Un piccolo gesto per una grande causa.

Il contesto e l’evoluzione della protesta

L’iniziativa delle spillette si inserisce in una mobilitazione iniziata a fine 2025 al Teatro La Fenice, quando maestranze e orchestra espressero dissenso per la nomina di Beatrice Venezi, avvenuta senza consultazione. In precedenza, volantini con slogan come “La cultura non si compra” erano stati distribuiti durante la prima della stagione lirica, con riferimenti alla partecipazione e al merito come fondamento delle scelte artistiche.

Durante il Concerto di Capodanno 2026 furono consegnate oltre 1.200 spille.

La forte richiesta portò la Rsu a promuovere una ristampa di duemila‑tremila pezzi, finanziata tramite raccolta fondi PayPal con donazioni minime di due euro. La raccolta superò rapidamente 1.600 euro, attestandosi poi oltre i 2.000 euro.

Nei giorni successivi, la protesta si allargò oltre Venezia. Le spille divennero oggetto di richieste da tutta Italia e dall’estero. In teatri come quello di Pisa, dipendenti e pubblico indossarono le spille in segno di solidarietà.

La mobilitazione ha superato quota undicimila‑diecimila spille distribuite, grazie a nuove ristampe e raccolte fondi. Le richieste attive da teatri italiani e dall’estero testimoniano la risonanza nazionale e internazionale del simbolo.

Spille e mobilitazione: tra simbolo e strategia sindacale

L’uso delle spille gialle con il cuore‑violino si è rivelata una strategia simbolica efficace nel coniugare protesta e arte. Le spillette incarnano un messaggio di dignità collettiva, tecnico‑artistica e di amore per la musica, evitando conflittualità diretta o danni alle istituzioni o al pubblico.

La mobilitazione ha avuto un andamento capillare: partendo dai lavoratori della Fenice, ha coinvolto altre istituzioni liriche (Scala, Arena, Regio), conservatori e la società nel suo complesso. Il simbolo è diventato emblema di una richiesta di sostegno strutturale e visione culturale a lungo termine.

Il gesto è stato definito “un piccolo gesto per una grande causa”: una protesta non contro persone, ma contro «il metodo di gestione che rischia di svuotare le istituzioni culturali della loro vocazione».

Il perno della mobilitazione è la richiesta che la cultura torni a essere considerata bene comune, difendendo professionalità e patrimonio artistico.

L’efficacia dell’iniziativa risiede nella sua natura inclusiva, nonviolenta e contagiosa. Ha coinvolto il pubblico, le istituzioni liriche italiane e si è propagata all’estero, sottolineando la centralità culturale di un teatro come la Fenice nella memoria condivisa. La mobilitazione continua, in attesa di sviluppi sulla nomina contestata, e le spille rimangono un segnale visibile di un’istanza che, attraverso un gesto semplice e sobrio, ha saputo costruire solidarietà e pressione per un cambiamento sostenibile nel modo di gestire la cultura in Italia.