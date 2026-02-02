Il Cimitero Monumentale di Staglieno a Genova è stato ufficialmente inserito nella tentative list italiana dei siti candidati a diventare Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. L’annuncio, dato dal ministero della Cultura, sottolinea l’importanza di questo complesso che si estende su 33 ettari, rappresentando uno dei più significativi esempi di arte funeraria e architettura ottocentesca in Europa. Autorità locali e cittadini hanno accolto con entusiasmo la notizia, evidenziando come Staglieno sia un “luogo di memoria, arte e storia che testimonia l’evoluzione sociale e urbana della città”.

Il Cimitero di Staglieno è noto per le sue molteplici opere d’arte scultoree, realizzate tra il XIX e il XX secolo e distribuite tra porticati, gallerie e vasti spazi verdi. L’inclusione nella tentative list, comunicata il 2 febbraio 2026, rappresenta il primo passo dell’iter che potrebbe portare Staglieno a unirsi alla lista dei beni protetti dall’Unesco in Italia, consolidando il valore artistico e storico di questo sito.

Caratteristiche storiche e artistiche del Cimitero di Staglieno

Progettato dall’architetto Carlo Barabino e realizzato da Giovanni Battista Resasco dopo la sua morte, il Cimitero Monumentale di Staglieno fu inaugurato nel 1851. Il complesso si distingue per l’ampiezza dei viali, la ricchezza dei monumenti funebri e la presenza di opere commissionate da famiglie borghesi genovesi.

Questi elementi hanno contribuito a trasformarlo in una delle raccolte più importanti di scultura e architettura funeraria d’Europa. Tra le sculture più note si annoverano quelle di Santo Varni, Giulio Monteverde e Augusto Rivalta.

Il cimitero ospita, inoltre, le tombe di personalità quali Giuseppe Mazzini, Fabrizio De André e Constance Lloyd, moglie di Oscar Wilde, oltre ad altre figure storiche di rilievo. Le visite guidate e le aperture straordinarie attraggono ogni anno migliaia di visitatori, confermando il ruolo di Staglieno come polo di cultura e memoria per la città di Genova.

Un percorso di valorizzazione e tutela tra conservazione e promozione

L’avvio della candidatura Unesco si inserisce in una strategia di valorizzazione e tutela che, negli ultimi anni, ha visto il coinvolgimento di istituzioni pubbliche, enti locali e associazioni per la conservazione dei monumenti e la promozione del sito.

Sono stati numerosi i restauri effettuati per preservare le sculture più fragili e per garantire la sicurezza dei percorsi di visita. Staglieno rappresenta non solo uno spazio di sepoltura, ma un vero museo a cielo aperto, testimone della storia sociale, artistica e architettonica di Genova e dell’Italia dal Risorgimento in poi.

L’attuale candidato Unesco arricchisce ulteriormente il patrimonio culturale del Paese, ponendo il Cimitero Monumentale di Staglieno tra le eccellenze italiane in lista per un riconoscimento internazionale, affiancandosi ad altri grandi siti ottocenteschi riconosciuti a livello mondiale.