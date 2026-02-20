Stella McCartney è stata scelta come ambasciatrice di sostenibilità da Re Carlo III. Questo incarico segna un passo significativo nell’impegno della casa reale britannica per la promozione della moda sostenibile. L’annuncio, giunto il 19 febbraio 2026, sottolinea il crescente coinvolgimento della Corona su temi legati all’ambiente e all’etica produttiva nel settore moda. La stilista, già nota a livello internazionale per il suo impegno a favore di pratiche rispettose dell’ambiente, assume così un ruolo ufficiale che la vede protagonista nella sensibilizzazione verso una filiera più responsabile.

Nel suo nuovo incarico, Stella McCartney lavorerà a stretto contatto con istituzioni e aziende del comparto moda, sia nel Regno Unito che sul piano internazionale. La sua attività comprenderà l’organizzazione di eventi, la partecipazione a campagne di sensibilizzazione e lo sviluppo di linee guida per una moda più sostenibile. In occasione della nomina, McCartney ha dichiarato: “Sono onorata di poter rappresentare una causa in cui credo profondamente, sostenendo Re Carlo nel promuovere un futuro più verde per la moda”. Il ruolo, creato per sostenere le iniziative ambientali del sovrano, rafforza le politiche già avviate dalla designer con la sua maison, nota per l’utilizzo di materiali alternativi privi di prodotti di origine animale.

Il percorso di Stella McCartney verso la sostenibilità

Stella McCartney si è distinta da oltre vent’anni come pioniera nel settore della moda etica. Sin dal lancio del suo marchio nel 2001, ha scelto di non utilizzare pelle, pellicce e altri materiali di origine animale, introducendo invece materiali riciclati, organici e innovativi a basso impatto ambientale. Negli anni, la sua maison ha sviluppato progetti in collaborazione con altre aziende e istituzioni attenti alla sostenibilità, diventando un punto di riferimento a livello globale. La visione della stilista si è concretizzata anche con iniziative di rilievo come il lancio di collezioni a impatto zero e la partecipazione a tavoli internazionali sul futuro del fashion system.

Il nuovo ruolo di ambasciatrice presso la corte britannica consente alla McCartney di espandere il proprio raggio d’azione, dialogando anche con giovani designer e stakeholder per favorire la transizione ecologica dell’intero settore. La sua esperienza e la sua capacità di coniugare creatività e rispetto per l’ambiente saranno strumenti centrali nelle strategie adottate da Buckingham Palace per promuovere una cultura della sostenibilità nella moda.

La moda sostenibile nel Regno Unito e il ruolo di Re Carlo

La nomina di Stella McCartney si inserisce in un quadro di iniziative avviate già da tempo dalla monarchia britannica e in particolare da Re Carlo, da sempre noto per la sua attenzione ai temi green.

Il sovrano, attraverso la sua fondazione Prince’s Foundation, ha promosso progetti di rigenerazione urbana, formazione per giovani talenti e sostegno a pratiche agricole ed artigianali sostenibili. Recentemente, il Regno Unito ha visto crescere l’interesse verso una moda più etica, alla luce dell’impatto ambientale dell’industria tessile e delle richieste dei consumatori per una maggiore trasparenza e tracciabilità. La collaborazione tra la maison Stella McCartney e la Corona è destinata a rafforzare questa tendenza, puntando su innovazione e responsabilità.

L’impegno congiunto della casa reale e della designer potrebbe inoltre fungere da modello per altri paesi, incentivando partnership tra istituzioni pubbliche, industrie creative e filiere produttive.

Attraverso la sua attività di ambasciatrice, McCartney avrà l’opportunità di promuovere con ancora maggiore efficacia le sue istanze su scala globale, contribuendo a ridefinire i parametri della moda contemporanea.