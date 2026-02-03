Su Rai 1 debutta in prima visione assoluta “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”, una miniserie in due puntate che ricostruisce i mesi cruciali dell’operazione che ha condotto all’arresto del boss mafioso dopo trent’anni di latitanza. La serie, prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Michele Soavi, narra la prospettiva dello Stato e del lavoro investigativo, ponendo al centro il colonnello Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale. La prima puntata è trasmessa martedì 3 aprile, la seconda mercoledì 4 aprile.

Una fiction civile che restituisce il respiro della verità

La miniserie si focalizza sugli ultimi novanta giorni dell’operazione “Tramonto”, condotta dal ROS dei Carabinieri, che ha culminato nell’arresto di Matteo Messina Denaro il 16 gennaio 2023. Il racconto evita la costruzione di una mitologia del boss, puntando invece a restituire il sacrificio e l’impegno delle persone che hanno operato nell’ombra per garantire la giustizia. Il colonnello Gambera, pur ispirato a figure reali, non è un eroe mitologico ma un uomo che affronta una missione complessa, con la sua vita privata sottoposta a dura prova.

Un cast che unisce attori e volti della musica

Accanto a Lino Guanciale, nel ruolo della moglie Maria, figura Levante, al suo esordio come attrice.

Leo Gassmann interpreta un tecnico radio all’interno della squadra investigativa. Ninni Bruschetta veste i panni di Matteo Messina Denaro. Il cast si completa con Massimo De Lorenzo, Noemi Brando e Roberto Scorza. La regia di Michele Soavi e la produzione di Pietro Valsecchi conferiscono alla serie un taglio realistico e rispettoso del contesto civile.

Un racconto radicato nella memoria collettiva

La fiction si inserisce nella tradizione del servizio pubblico che narra storie di impegno civile. Il progetto è frutto di un lavoro di scrittura durato due anni e mira a restituire al pubblico la dimensione umana e istituzionale di un evento ancora vivo nella memoria nazionale. La Sicilia, con i suoi luoghi simbolo, diventa parte integrante del racconto, rappresentata con autenticità e lontana da stereotipi.

“L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” offre una prospettiva inedita sulla lotta alla mafia, mettendo in risalto il lavoro delle istituzioni e delle persone che, con determinazione e discrezione, hanno contribuito a scrivere una pagina significativa della storia recente italiana.