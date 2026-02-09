I Subsonica hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album, Terre Rare, fissata per il 20 marzo 2026. La band torinese ha comunicato la data di pubblicazione del disco, che segna il decimo lavoro in studio della loro carriera. Questa notizia conferma la continuità del percorso musicale del gruppo, protagonista sulla scena italiana fin dalla seconda metà degli anni Novanta.

Il nuovo lavoro, come anticipato dalla band, presenterà nuove sonorità e contaminazioni, pur mantenendo la cifra stilistica distintiva dei Subsonica. In una nota, il gruppo ha dichiarato: “Abbiamo lavorato a lungo per offrire ai nostri ascoltatori qualcosa che potesse rappresentare un nuovo capitolo musicale, ma anche umano.

Terre Rare è il risultato di questa ricerca condivisa”. L'uscita di Terre Rare è un evento molto atteso dai fan, dato il successo dei precedenti album che hanno contribuito a definire il sound elettronico italiano contemporaneo.

Subsonica: la storia di una band innovativa

Formatisi a Torino nel 1996, i Subsonica sono riconosciuti come una delle formazioni più innovative della musica italiana. La band è composta da Samuel Romano (voce), Max Casacci (chitarra), Boosta (Davide Dileo, tastiere), Ninja (Luca Vicini, batteria) e Vicio (Massimiliano Bossi, basso). Fin dagli esordi, con album come Microchip Emozionale (1999), il gruppo ha esplorato linguaggi elettronici mescolati a pop e rock, ottenendo ampio consenso di critica e pubblico.

Con nove album pubblicati fino al 2024, i Subsonica si sono distinti per le loro performance dal vivo, la partecipazione a festival e una continua ricerca sonora. Tra i loro lavori più significativi figurano, oltre a Microchip Emozionale, anche Amorematico, Terrestre e Una Nave in una Foresta. Nel corso degli anni, hanno collaborato con numerosi artisti, influenzando la cultura musicale italiana e internazionale.

L'impatto dei Subsonica sulla scena musicale

I Subsonica sono considerati tra i principali esponenti dell'elettronica nel rock italiano, pionieri nell'introduzione di nuovi strumenti digitali nei concerti. Originari di Torino, hanno contribuito a rinnovare il panorama musicale urbano del capoluogo piemontese, facendone un centro di sperimentazione sonora.

La band vanta numerosi premi e riconoscimenti, inclusi diversi dischi di platino e tour sold out in tutta Italia.

L'attesa per Terre Rare sottolinea la longevità e il ruolo centrale dei Subsonica nell'evoluzione della musica italiana. Il nuovo album promette di incarnare la spinta alla ricerca che ha caratterizzato oltre venticinque anni di attività del gruppo, offrendo nuove prospettive a una scena in costante mutamento. L'uscita rappresenta una tappa fondamentale nella carriera della band, attesa da migliaia di ascoltatori appassionati di musica elettronica e rock.